Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν την περασμένη νύκτα από πλήγμα ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων εναντίον σιδηροδρομικής αποθήκης στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των ουκρανικών σιδηροδρόμων Ολεκσάντρ Περτσόφσκι.

«Το βαλλιστικό πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους, οι έξι από τους οποίους ήταν εργαζόμενοί μας. Ένας συνάδελφος βρίσκεται στο νοσοκομείο τραυματισμένος», έγραψε ο Περτσόφσκι στο Facebook, κάνοντας επίσης λόγο για «σημαντικές ζημιές».

Στη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία έπληξε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κίεβο και την Οδησσό, καθώς και στις περιοχές που περιβάλλουν αυτές τις πόλεις, ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Telegram το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με οξεία έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης, ιδίως για τα αμερικανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στο οπλοστάσιό τους, που έγινε ακόμα χειρότερη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου, την ώρα που οι ρωσικές επιθέσεις με ολοένα περισσότερους βαλλιστικούς πυραύλους εντείνονται.