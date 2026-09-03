Ο Σεπτέμβριος ήρθε και στην πρώτη κινηματογραφική εβδομάδα φέρνει ταινίες για όλα τα γούστα. Η πρεμιέρα, φυσικά, που ξεχωρίζει, είναι η νέα ταινία του οσκαρικού σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι, με την ταινία «Πατρίδα» (Fatherland), που κέρδισε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στις Κάννες.

Στις νέες ταινίες ξεχωρίσαμε και το «Πτώση 2», ενώ οι φαν του τρόμου θα παρακολουθήσουν τον serial killer, «Πινόκιο». Επίσης, στις αίθουσες έρχεται και η ιταλική ταινία του Ρικάρντο Μιλάνι «Έτσι Είναι η Ζωή», που γνωρίζει τεράστια επιτυχία στη γειτονική χώρα.

Πτώση 2

Σκηνοθεσία: Μάικλ Σπίριγκ, Πίτερ Σπίριγκ

Σενάριο: Τζόναθαν Φρανκ, Σκοτ Μαν

Μουσική: Φιλ Κάνινγκ

Πρωταγωνιστούν: Χάριετ Σλέιτερ, Τομ Μπρίτνεϊ, Αρσέμα Τόμας, Αντρέι Κασούσκιν, Βιρτζίνια Γκάρντνερ, Γκρέις Κάρολαϊν Κάρεϊ

Διάρκεια: 98 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: TFG

Η υπόθεση

Συντετριμμένη από τον θάνατο της αδελφής της, Χάντερ, η Τζαξ έρχεται σε επαφή με τη Λους, τη θαρραλέα φίλη της Χάντερ. Προσπαθώντας να επουλώσουν τις πληγές τους, δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στο Όρος Κουάν της Ταϊλάνδης, εκεί όπου το απρόβλεπτο έδαφος, οι ακραίες συνθήκες και η έλλειψη οποιουδήποτε ασφαλούς καταφυγίου μετατρέπουν την επιβίωση σε μια μάχη χωρίς περιθώρια λάθους.

Πατρίδα

Σκηνοθεσία: Πάβελ Παβλικόφσκι

Σενάριο: Πάβελ Παβλικόφσκι, Χέντρικ Χάντλοεγκτεν

Μουσική: Μάρτσιν Μασέτσκι

Πρωταγωνιστούν: Αουγκούστ Ντιλ, Χανς Τσίστλερ, Σάντρα Χίλερ

Διάρκεια: 82 λεπτά

Γλώσσα: Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πολωνία, Γερμανία, 2026, Ασπρόμαυρο

Διανομή: Spentzos Films

Η υπόθεση

Στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου, ο βραβευμένος με Νόμπελ συγγραφέας Τόμας Μαν και η κόρη του, Έρικα, ηθοποιός και συγγραφέας, διασχίζουν με μια μαύρη Buick μια κατεστραμμένη και διχασμένη Γερμανία, από τη Φρανκφούρτη υπό αμερικανική επιρροή έως τη Βαϊμάρη υπό σοβιετικό έλεγχο. Ένα ταξίδι που φέρνει στην επιφάνεια τις σύνθετες σχέσεις ανάμεσα σε έναν πατέρα και την κόρη του.

Έτσι Είναι η Ζωή

Σκηνοθεσία: Ρικάρντο Μιλάνι

Σενάριο: Μικέλε Αστόρι, Ρικάρντο Μιλάνι

Μουσική: Μόζες Κόνκας

Πρωταγωνιστούν: Βιρτζίνια Ραφαέλε, Ντιέγκο Αμπαταντουόνο, Άλντο Μπάλιο, Τζουζέπε Ινιάτσιο Λόι, Τζέπι Κουτσιάρι

Διάρκεια: 118 λεπτά

Γλώσσα: Ιταλικά

Ιταλία, 2025

Διανομή: Weirdwave

Η υπόθεση

Ένας ηλικιωμένος βοσκός έρχεται αντιμέτωπος με ισχυρά συμφέροντα, όταν γίνεται ο μόνος που αρνείται πεισματικά να πουλήσει τη γη του στους κατασκευαστές που σκοπεύουν να χτίσουν ένα πολυτελές θέρετρο στο μικροσκοπικό χωριό του στη Σαρδηνία, δίπλα σε μια ανέγγιχτη παραλία που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το πατρικό του.

Πινόκιο: Ξεκούρδιστος

Σκηνοθεσία: Ρις Φρέικ-Γουότερφιλντ

Σενάριο: Ρις Φρέικ-Γουότερφιλντ

Μουσική: Άντριου Σκοτ Μπελ

Πρωταγωνιστούν: Κάμερον Μπελ, Τζουντ Έβαν Λόιντ, Ρίτσαρντ Μπρέικ, Ρόμπερτ Ίνγκλαντ, Τζέσικα Μπάλμερ, Τζακ Αρτ Γκρέι

Διάρκεια: 80 λεπτά

Μ. Βρετανία, 2026

Διανομή: NEO Films

Η υπόθεση

Ο Τζεπέτο χαρίζει στον εγγονό του, τον Τζέιμς, μια ζωντανή ξύλινη κούκλα με το όνομα Πινόκιο, ελπίζοντας να τον βοηθήσει να ξεπεράσει την απώλεια του καλύτερού του φίλου. Μέσα από τη σχέση του με το μικρό αγόρι, ο Πινόκιο μαθαίνει τι διαφοροποιεί τις κούκλες από τους ανθρώπους και η αθώα του αντίληψη για τον κόσμο αρχίζει να διαστρεβλώνεται, οδηγώντας τον σε εμμονή να γίνει πραγματικό αγόρι. Η εμμονή αυτή μετατρέπεται σύντομα σε μια ανεξέλεγκτη δύναμη που τον κυριεύει, βυθίζοντας τον κόσμο σε έναν εφιάλτη τρόμου και σφαγής.

Spa Weekend

Σκηνοθεσία: Τζον Λούκας, Σκοτ Μουρ

Σενάριο: Τζον Λούκας, Σκοτ Μουρ

Μουσική: Φίλιπ Γουάιτ

Πρωταγωνιστούν: Λέσλι Μαν, Ανα Φάρις, Άισλα Φίσερ, Μισέλ Μπουτό, Άνταμ Ντέμος

Διάρκεια: 97 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: TFG

Η υπόθεση

Τρεις κολλητές φίλες, η Τζέιν, η Κόκο και η Σόφι ξεκινούν για ένα πολυτελές spa έχοντας απεγνωσμένα ανάγκη από ξεκούραση, χαλάρωση και να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί. Η προσεκτικά οργανωμένη τους απόδραση είναι η ιδανική ευκαιρία για να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας πολυτελείς περιποιήσεις, ένα μαγευτικό περιβάλλον και την ευκαιρία να ξανασυνδεθούν μεταξύ τους. Ωστόσο, η ήρεμη απόδρασή τους παίρνει μια απρόσμενη τροπή όταν καταφθάνει ξαφνικά η καταστροφική τους φίλη, η Μελ. Αυτό που ξεκινά ως ένα γαλήνιο Σαββατοκύριακο γεμάτο περιποίηση και χαλάρωση σύντομα μετατρέπεται σε ένα χάος από εξωφρενικές καταστάσεις, αμήχανες συναντήσεις και ξεκαρδιστικές καταστροφές. Καθώς οι εντάσεις αυξάνονται και τα σχέδιά τους εκτροχιάζονται, οι φίλες βρίσκονται αντιμέτωπες με μια σειρά από ολοένα και πιο κωμικές και απρόβλεπτες περιπέτειες.

Paw Patrol: Κουτάβια και Δεινόσαυροι

Σκηνοθεσία: Καλ Μπράνκερ

Σενάριο: Καλ Μπράνκερ, Μπομπ Μπάρλεν

Μουσική: Πινάρ Τοπράκ

Πρωταγωνιστούν: ΜακΚένα Γκρέις Τέρι Κρους Τζένιφερ Χάντσον, Φόρτσουν Φάιμστερ, Τζαμίλα Τζαμίλ, Μπιλ Νάι, Πάρις Χίλτον, Σνουπ Ντογκ, Χένρι Μπόλαν

Με τις φωνές των: Γιώργος Μαντάς, Ιωάννα Αβδελοπούλου, Τάσος Νταπαντάς, Τόνια Μαράκη, Μαριέλα Δουμπού, Μαριλένα Λιακοπούλου, Δημήτρης Μπαμπανιώτης, Λυδία Σγουράκη, Βαγγέλης Χαλκιαδάκης

Διάρκεια: 88 λεπτά

Καναδάς, 2026

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Όταν το πλοίο τους παγιδεύεται σε μια μυστηριώδη καταιγίδα, τα κουτάβια της PAW Patrol ξεβράζονται αναγκαστικά σε ένα αχαρτογράφητο τροπικό νησί γεμάτο δεινόσαυρους. Εκεί γνωρίζουν τον Ρεξ, ένα κουτάβι που έχει εγκαταλειφθεί στο νησί εδώ και χρόνια και έχει γίνει ειδικός σε όλα τα θέματα που αφορούν τους δεινόσαυρους. Όταν ο μεγάλος αντίπαλος της PAW Patrol, ο δήμαρχος Χάμντινγκερ, αρχίζει να πραγματοποιεί απερίσκεπτες εξορύξεις με την ελπίδα να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς πόρους του νησιού, προκαλεί κατά λάθος την έκρηξη ενός τεράστιου, αδρανούς ηφαιστείου. Τα κουτάβια της PAW Patrol βρίσκονται αντιμέτωπα με μια σειρά από επικίνδυνες αποστολές διάσωσης, πιο επικίνδυνες από όσες έχουν πραγματοποιήσει μέχρι τώρα, καθώς πρέπει να σταματήσουν τον Χάμντινγκερ πριν εξαφανιστεί κάθε ίχνος ζωής από το νησί.

Bashu, ο Μικρός Ξένος

Σκηνοθεσία: Μπαχράμ Μπεϊζάι

Σενάριο: Μπαχράμ Μπεϊζάι

Πρωταγωνιστούν: Σουσάν Τασλιμί, Παρουίζ Πουρχοσεϊνί, Αντνάν Αφραβιάν

Διάρκεια: 120 λεπτά

Ιράν, 1989, Έγχρωμο

Διανομή: Summer Classics

Η υπόθεση

Είναι 1987, στα μέσα του πολέμου Ιράν-Ιράκ. Ο Μπάσου, ένα νεαρό αγόρι, χάνει το σπίτι του και ολόκληρη την οικογένειά του. Τρομαγμένος, κρύβεται σε ένα φορτηγό που εγκαταλείπει την περιοχή. Οταν κατεβαίνει, βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου τα πάντα, από το τοπίο μέχρι τη γλώσσα, είναι διαφορετικά. Εκεί γνωρίζει τη Νάι, η οποία προσπαθεί να μεγαλώσει τα δύο μικρά παιδιά της σε μια φάρμα, ενώ ο σύζυγός της βρίσκεται μακριά. Παρά τις πολιτισμικές διαφορές και το γεγονός ότι δεν μιλούν την ίδια γλώσσα, ο Μπάσου και η Νάι δημιουργούν σταδιακά έναν ισχυρό δεσμό.