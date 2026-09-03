Την ίδια ώρα, τρία ισχυρά τροπικά συστήματα βρίσκονταν την Τετάρτη πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, καθώς η θερμοκρασία των υδάτων αυξάνεται υπό την επίδραση του Ελ Νίνιο, το οποίο εκτιμάται ότι φέτος μπορεί να φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ.

Οι κυκλώνες Λόουελ και Καρίνα έχουν ενισχυθεί στην κατηγορία 4, ωστόσο, σύμφωνα με το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC), η πορεία τους προβλέπεται να τους κρατήσει αρκετά μακριά από τις ακτές της Χαβάης.

Οι τροχιές τους όμως παραμένουν αβέβαιες. Συνεχίζουν να υπάρχουν πιθανότητες ενίσχυσης των ανέμων και βροχοπτώσεων στο αμερικανικό αρχιπέλαγος.

PACIFIC ACTIVITY 🌀: The Pacific is awake and active as two hurricanes and a tropical storm churn across the basin. Hurricane Lowell has intensified into a Category 5 hurricane, while Karina remains a Category 4. Meanwhile, Tropical Storm Marie continues to spin off the… pic.twitter.com/PMleKbtxoz — FOX Weather (@foxweather) September 3, 2026

Η Χαβάη ακόμη συνέρχεται από το πέρασμα, στα μέσα Αυγούστου, του κυκλώνα Λάλα, που προκάλεσε πλημμύρες.

Τους κυκλώνες Λόουελ και Καρίνα ακολουθεί η τροπική καταιγίδα Μαρία, μερικά χιλιόμετρα από τις μεξικανικές ακτές, που αναμενόταν «να ενισχυθεί σε κυκλώνα» αργότερα χθες (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας), σύμφωνα με το NHC.

Lowell, Karina, Marie 🌀🌀🌀



Assuming Marie is upgraded to hurricane in 90-minutes, we'll have 3 coincident "powerhouse" cyclones feeding off bathtub waters of Central & Eastern Pacific Ocean🔥



Without El Niño, these hurricanes could be pummeling the Atlantic basin instead! pic.twitter.com/noebG1NK7j — Ryan Maue (@RyanWeather) September 3, 2026

Το Ελ Νίνιο «δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν τις καταιγίδες αυτές, οι οποίες τροφοδοτούνται κατά κύριο λόγο από θερμά νερά», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζούλια Κόουλ, κλιματολόγος στο πανεπιστήμιο της πολιτείας Μίσιγκαν.

Η αλληλουχία αυτή τριών καταιγίδων παρατηρείται «σίγουρα σπάνια», πρόσθεσε.

Το 2015 είχαν παρατηρηθεί τέσσερις κυκλώνες ο ένας πίσω από τον άλλο — και εκείνη η χρονιά είχε σημαδευτεί από ισχυρό Ελ Νίνιο.

«Το κλιματικό σύστημα έχει θερμανθεί στ’ αλήθεια εδώ και περίπου είκοσι χρόνια», επιχειρηματολόγησε ο Μπέντζαμιν Κέρτμαν, του πανεπιστημίου του Μαϊάμι, τονίζοντας πως η θερμοκρασία των νερών στην επιφάνεια βρίσκονται ήδη σε επίπεδο σχεδόν ρεκόρ.

Σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία παρατήρησης των ωκεανών και της ατμόσφαιρας (NOAA), οι πιθανότητες το φαινόμενο Ελ Νίνιο να είναι το ισχυρότερο στα χρονικά υπολογίζεται πως είναι 69%. Προκαλεί ήδη ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο, ενώ αναμένεται να φτάσει στην κορύφωσή του τον Νοέμβριο.

Το κλιματικό φαινόμενο που εκδηλώνεται κάθε δύο ως επτά χρόνια συμβαίνει όταν ανατολικοί άνεμοι που σε φυσιολογικές συνθήκες συγκρατούν τα θερμά νερά στον δυτικό Ειρηνικό ωκεανό εξασθενούν προσωρινά, επιτρέποντάς τους να κινηθούν προς τον ανατολικό.

Όταν οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια παραμένουν υψηλότερες του φυσιολογικού για μήνες, προκαλούνται καταιγίδες πέρα από την περιοχή και καταγράφονται επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα της Γης συνολικά.

Κατά συνέπεια, το κλίμα γίνεται πιο θερμό και ξηρό κατά τόπους, πιο κρύο και υγρό σε άλλους.

Οι επιστήμονες συμφωνούν στο ότι η κλιματική αλλαγή ενισχύει τις συνέπειες του φαινομένου.

Δεν υπάρχει αντίθετα επιστημονική συναίνεση για το εάν η κλιματική αλλαγή ενισχύει το ίδιο το Ελ Νίνιο, παρότι αρχίζουν να παρουσιάζονται δεδομένα τα οποία κατατείνουν σε αυτό.