Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ χαρακτήρισε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες «Σατανά» ύστερα από επίθεση σε γάμο στο νότιο τμήμα της χώρας, αναφερόμενος σε σειρά πληγμάτων από την αρχή του πολέμου.

«Σχολείο της Μινάμπ: παιδιά σφαγιάστηκαν…Γάμος της Κουχεστάκ: παιδιά σκοτώθηκαν με τις οικογένειές τους. Εάν μια δύναμη ενεργεί όπως ο Σατανάς, επιλέγει τους στόχους της όπως ο Σατανάς και σκοτώνει όπως ο Σατανάς, είναι ο Σατανάς», έγραψε σε μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε στο Χ, μια έκφραση που οι Ιρανοί ηγέτες χρησιμοποιούν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 για να χαρακτηρίσουν τις ΗΠΑ.

Και εάν η δύναμη αυτή «προστατεύει έναν νεότερο Σατανά που κάνει το ίδιο», αναφερόμενος προφανώς στο Ισραήλ, τότε «είναι Ο Μεγάλος Σατανάς», πρόσθεσε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος.

Σε αντίποινα σε νέα αμερικανικά πλήγματα, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους σε όλη τη Μέση Ανατολή, κυρίως στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην περιοχή του ιρακινού Κουρδιστάν.

Ο αμερικανικός στρατός δεν έχει σχολιάσει άμεσα το πλήγμα στον γάμο.

Ωστόσο ο εκπρόσωπος της αρμόδιας για τη Μέση Ανατολή Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (Centcom) Τιμ Χόκινς δήλωσε ότι ο «αμερικανικός στρατός δεν στοχοθετεί ποτέ αμάχους, σε αντίθεση με τους Φρουρούς της Επανάστασης».