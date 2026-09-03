Ένας άνδρας παρασύρθηκε από συρμό του προαστιακού, το πρωί της Πέμπτης, στην Αρχαία Κόρινθο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική το τραγικό περιστατικό συνέβη στη διαδρομή προς Ζευγολατιό.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 06:15 το πρωί της Πέμπτης.

Τον άνδρα ανέσυραν έξι πυροσβέστες που βρέθηκαν στο σημείο με δύο οχήματα, όπου και παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου, στο ύψος της Αρχαίας Κορίνθου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Kαθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς αναμένονται σήμερα, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά στον σταθμό της Κορίνθου.

Σύμφωνα με τη Hellenic Train, στις 05:40 ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας 1301, που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς με 80 επιβάτες, αντιλήφθηκε άτομο πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, λίγο πριν από τον σταθμό της Κορίνθου.

Παρά την ενεργοποίηση του συστήματος αυτόματης πέδησης και των ηχητικών σημάτων, δεν κατέστη δυνατό να αποφευχθεί η παράσυρση του ατόμου.

Η αμαξοστοιχία παρέμεινε ακινητοποιημένη έως τις 06:51, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Η Hellenic Train ενημερώνει τους επιβάτες ότι, λόγω του συμβάντος, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και αλλαγές στα δρομολόγια της γραμμής και εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό.