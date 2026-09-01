Η στρατιωτική αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εισήλθε σε νέο κύκλο κλιμάκωσης, με αμερικανικά πλήγματα σε σειρά στρατιωτικών στόχων στο ιρανικό έδαφος και την Τεχεράνη να απαντά εξαπολύοντας πυραύλους και drones εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Μέσα σε λίγες ώρες ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεράμυνας σε Ιορδανία και Κουβέιτ, ενώ το Ιράν ανακοίνωσε επιθέσεις κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Μπαχρέιν και Ιορδανία.

Την ίδια ώρα, από τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν αναφέρθηκαν νεκροί και δεκάδες τραυματίες, με την ιρανική κρατική τηλεόραση να μεταδίδει ότι ένα από τα χτυπήματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή.

According to a release from U.S. Central Command (CENTCOM), they have completed the wave of strikes against Iran, with air defense sites, radar systems, maritime assets and facilities, mine laying capabilities, and communications sites all being targeted in the strikes. Per the… pic.twitter.com/Ls059GwW60 — OSINTdefender (@sentdefender) September 1, 2026

Η CENTCOM αποκαλύπτει τους στόχους των αμερικανικών επιθέσεων

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) το νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών υποδομών στο Ιράν.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, τα πλήγματα επικεντρώθηκαν σε εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC). Μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν θέσεις αντιαεροπορικής άμυνας, συστήματα ραντάρ, ναυτικές υποδομές και μέσα, δυνατότητες ναρκοθέτησης, καθώς και εγκαταστάσεις επικοινωνιών.

Η CENTCOM υποστήριξε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά τις πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων που αποδίδει στους Φρουρούς της Επανάστασης εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και Αμερικανών στρατιωτικών.

Τραμπ: Οι ΗΠΑ περίμεναν να αποκατασταθούν τα ιρανικά ραντάρ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι ένα σημαντικό μέρος της επιχείρησης είχε ως στόχο συστήματα ραντάρ τα οποία η Τεχεράνη επιχειρούσε να επαναφέρει σε λειτουργία μετά την καταστροφή τους σε προηγούμενα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παρακολουθούσαν τις εργασίες αποκατάστασης και επέλεξαν να περιμένουν μέχρι να πλησιάσουν στην ολοκλήρωσή τους προτού επιτεθούν εκ νέου.

President Trump told Fox News a lot of Iranian radar was hit tonight.



"They tried to rebuild their radar because they can't see anything," President Trump said. "We waited until it was almost built and then we hit it."



The President said if Iran responds, "They'll be hit much… pic.twitter.com/NGfYulLhpC — Trey Yingst (@TreyYingst) September 1, 2026

Παράλληλα, εμφανίστηκε εξαιρετικά απαισιόδοξος για μια νέα συμφωνία με την Τεχεράνη, παρά τη δήλωση του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν ότι η χώρα του θα μπορούσε να επιστρέψει στην κατάπαυση του πυρός του Ιουνίου εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες τηρήσουν τους όρους της.

«Πιστεύω ότι μια συμφωνία μαζί τους δεν αξίζει ούτε το χαρτί στο οποίο είναι γραμμένη», δήλωσε ο Τραμπ.

Νεκροί σε γαμήλια τελετή στο νότιο Ιράν

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν σε αμερικανικό πλήγμα στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση. Κατά την ίδια πηγή, τα θύματα βρίσκονταν σε γαμήλια τελετή.

«Κάτοικοι τραυματίστηκαν στην επίθεση ενώ παρευρίσκονταν σε γαμήλια τελετή», μετέδωσε το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο, αναφέροντας ότι επλήγη «γειτονιά με κατοικίες» στο Σιρίκ.

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🔴 افزایش شمار مجروحان حملهٔ آمریکا به مراسم عروسی کوهستک به ۵۰ نفر



معاون امنیتی استانداری هرمزگان: در پی این حمله تاکنون ۲ نفر به شهادت رسیده و ۵۰ نفر نیز مصدوم شده‌اند.



با توجه به وضعیت برخی مصدومان، احتمال افزایش شمار شهدا وجود دارد. https://t.co/ITB83kZRA2 pic.twitter.com/oCT93rDzaZ — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) September 1, 2026

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χορμοζγκάν Αχμάντ Ναφισί είχε δηλώσει νωρίτερα ότι «Ένα σπίτι αποτέλεσε στόχο την ώρα που άνθρωποι γιόρταζαν εκεί έναν γάμο».

Πλήγματα σε Μπαντάρ Αμπάς, Κεσμ και άλλες περιοχές

Εκρήξεις αναφέρθηκαν στο Μπαντάρ Αμπάς, στο νησί Κεσμ και σε άλλα σημεία των νότιων ακτών του Ιράν, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για επιθέσεις στο Σιρίκ, στο Τσαμπαχάρ και στο Κοναράκ.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι στο Κεσμ επλήγη εργοστάσιο ιχθυάλευρων, ενώ στο Σιρίκ αναφέρθηκαν χτυπήματα σε προβλήτα αλιευτικών σκαφών και εγκατάσταση της λιμενικής αρχής.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επίσης ότι επλήγη το πολιτικό αεροδρόμιο Τζιρόφτ, στην επαρχία Κερμάν. Κατά την ιρανική εκδοχή, βλήμα έπεσε έξω από τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή σοβαρές ζημιές στις βασικές εγκαταστάσεις.

Η Τεχεράνη απαντά – Επίθεση με drones στο Μπαχρέιν

Μετά τον αμερικανικό γύρο πληγμάτων, το Ιράν ανακοίνωσε νέες επιχειρήσεις εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Ο ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι drones χρησιμοποιήθηκαν εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Μπαχρέιν. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με την Τεχεράνη, βρίσκονταν συστήματα ραντάρ και τμήματα της αεροπορικής βάσης Σεΐχ Ισα.

Η επίθεση εντάσσεται, κατά το Ιράν, στην 29η φάση της στρατιωτικής επιχείρησης «Thunder».

Η ιρανική πλευρά χαρακτηρίζει τη Σεΐχ Ισα σημαντικό κόμβο για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στον Περσικό Κόλπο, υποστηρίζοντας ότι εκεί πραγματοποιούνται εργασίες υποστήριξης ελικοπτέρων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και εξυπηρετούνται αναγνωριστικές αποστολές.

Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε ακόμη ότι νέες επιθέσεις εναντίον της χώρας θα προκαλέσουν «συντριπτική και εκτεταμένη απάντηση».

Ιορδανία: 13 βαλλιστικοί πύραυλοι στον εναέριο χώρο της

Στην Ιορδανία ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού στις επαρχίες Μαφράκ και Άκαμπα, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας ανακοίνωσαν ότι αντιμετώπισαν συνολικά 13 βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν.

Η ιορδανική αεράμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε τους δέκα, ενώ οι άλλοι τρεις κατέπεσαν σε απομακρυσμένες περιοχές, μακριά από κατοικημένα σημεία. Σύμφωνα με τον στρατό, δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Footage reportedly shows an Iranian ballistic missile impact in Aqaba, Jordan, amidst ongoing reciprocal strikes between the U.S. and Iran. pic.twitter.com/KSNrs3G2Sn — OSINTdefender (@sentdefender) September 1, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίθεση κοντά στην Άκαμπα

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι πραγματοποίησαν επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Camp Titin, στρατιωτικής εγκατάστασης κοντά στην Άκαμπα, όπου, σύμφωνα με την Τεχεράνη, βρίσκονται Αμερικανοί Πεζοναύτες.

Το IRGC ισχυρίστηκε ότι προκλήθηκαν απώλειες στις αμερικανικές δυνάμεις και καταστράφηκαν «αρκετές εγκαταστάσεις και επιθετικά ελικόπτερα του εχθρού».

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί για νεκρούς και καταστροφές δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης διεμήνυσαν ότι οι επιχειρήσεις αντιποίνων θα συνεχιστούν.

Σε επιφυλακή και η αεράμυνα του Κουβέιτ

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκαν και οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση drones και πυραύλων που χαρακτήρισε «εχθρικές» απειλές, συνδέοντάς τες με την ιρανική στρατιωτική δραστηριότητα.

Το Γενικό Επιτελείο ενημέρωσε ότι οι εκρήξεις που ενδέχεται να ακούγονται οφείλονται στη δράση των αντιαεροπορικών συστημάτων κατά εισερχόμενων στόχων.

Οι αρχές κάλεσαν παράλληλα τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδονται.

Τραμπ: Απειλεί με ακόμη σκληρότερα πλήγματα

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην συνεχίσει τα αντίποινα, απειλώντας με πολύ ισχυρότερη αμερικανική στρατιωτική απάντηση.

«Αν η αποτυχημένη χώρα του Ιράν προβεί σε αντίποινα για αυτή την απολύτως δικαιολογημένη επίθεση, θα δεχτεί ξανά χτυπήματα σε πολύ πιο σκληρό και έντονο επίπεδο, αλλά δεν θα είναι η μεγαλύτερη επίθεση από όλες, η οποία βρίσκεται σε αναμονή και, όταν τελειώσει, θα έχουν απομείνει ελάχιστα από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν!», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η προειδοποίηση, ωστόσο, συνέπεσε με την έναρξη της νέας ιρανικής απάντησης, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το μέτωπο της αντιπαράθεσης και θέτοντας σε κατάσταση συναγερμού αρκετές χώρες της περιοχής.