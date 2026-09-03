Προτεινόμενο title: Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 3 Σεπτεμβρίου Προτεινόμενο meta description: Εορτολόγιο 3 Σεπτεμβρίου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, ποια ονόματα έχουν γιορτή και ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία. Προτεινόμενο slug: eortologio-poios-giortazei-simera-3-septemvriou

Σήμερα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν μεταξύ άλλων οι Άνθιμος, Άνθιμη, Αριστέα, Αρίστη, Αριστίων, Αρχοντής, Αρχοντία, Πολύδωρος, Πολυδώρα, Φοίβος και Φοίβη.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Άνθιμος, Άνθιμη

Αριστέα, Αρίστη, Αριστίων, Αριστίωνας, Αριστέας

Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα, Αρχόντω

Πολύδωρος, Πολύδωρας, Πόλης, Πολυδώρης, Πόλη, Πολυδώρα, Πόλα, Πολυδώρη

Φοίβος, Φοίβη

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Ερμιόνη, Ερμίνα

Μωυσής, Μωσής, Μωυσία, Μωσία

Ροζαλία, Ρόζυ, Ρόζα

Ωκεανός, Ωκεάνιος, Ωκεάνης, Ωκεανία, Ωκεανή, Ωκεανίς

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Στις 3 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον Άγιο Άνθιμο Ιερομάρτυρα, επίσκοπο Νικομήδειας, τον Όσιο Θεόκτιστο, συνασκητή του Μεγάλου Ευθυμίου, τον Άγιο Πολύδωρο τον Νεομάρτυρα από τη Λευκωσία, τον Άγιο Ζήνωνα, την Αγία Βασίλισσα, τον Άγιο Χαρίτωνα, τον Άγιο Αρχοντίωνα, τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Βασιλιά τον νέο «ἐν τοῖς Ἁγίοις Ἀποστόλοις», τον Άγιο Αριστίωνα Ιερομάρτυρα, επίσκοπο Αλεξανδρείας, την Οσία Φοίβη τη διακόνισσα, τον Άγιο Ιωάννη του Ροστώφ και τον Άγιο Πέτρο του Ούγγλις. Την ίδια ημέρα τιμώνται επίσης η Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης και η Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Ανθίμου του Βαγιάνου του εν Χίω.

Άγιος Άνθιμος: Ο επίσκοπος Νικομήδειας που μαρτύρησε στους διωγμούς του Διοκλητιανού

Ο Άγιος Άνθιμος, τη μνήμη του οποίου τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία στις 3 Σεπτεμβρίου, έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ. και συνδέεται με τη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, από νεαρή ηλικία στράφηκε στη χριστιανική πίστη και αργότερα χειροτονήθηκε ιερέας. Η δράση και η παρουσία του στην τοπική χριστιανική κοινότητα οδήγησαν στην ανάδειξή του σε επίσκοπο Νικομήδειας.

Η εποχή κατά την οποία έζησε συνέπεσε με μία από τις δυσκολότερες περιόδους για τους χριστιανούς της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στις αρχές του 4ου αιώνα, επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού, ξεκίνησε ο λεγόμενος Μεγάλος Διωγμός, με διώξεις εναντίον χριστιανικών κοινοτήτων και κληρικών.

Κατά τον συναξαριστή, ο Άνθιμος συνελήφθη το 302 μ.Χ. και κλήθηκε να θυσιάσει στους θεούς της ρωμαϊκής θρησκείας προκειμένου να σώσει τη ζωή του. Εκείνος αρνήθηκε να αποκηρύξει τη χριστιανική του πίστη, παρά τις απειλές για βασανιστήρια.

Η παράδοση αναφέρει ότι υπέστη βασανισμούς και τελικά θανατώθηκε με αποκεφαλισμό. Για τον λόγο αυτό η Εκκλησία τον τιμά ως Ιερομάρτυρα, δηλαδή ως κληρικό που υπέστη μαρτυρικό θάνατο εξαιτίας της πίστης του.

Η εορτή του Αγίου Ανθίμου είναι σταθερή και τιμάται κάθε χρόνο στις 3 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τον Ορθόδοξο Συναξαριστή, η κάρα του φυλάσσεται στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιο Όρος, ενώ μέρος λειψάνου του βρίσκεται σε παρεκκλήσιο της Οσίας Ξένης της Ρωσίδος στη Μάνδρα Αττικής.

«Τιμωρίες και βάσανα είναι για μένα πιο ποθητά από του να αρνηθώ το Σωτήρα μου».

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Εορτολόγιο Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Σεπτεμβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.