Η Κριστίνα Αγκιλέρα απολαμβάνει όμορφες οικογενειακές στιγμές με την κόρη της.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, η 45χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε στο Instagram μια σπάνια φωτογραφία της 12χρονης κόρης της, Σάμερ Ρέιν, κάνοντας μια αναδρομή σε στιγμές από το καλοκαίρι της.

Στη φωτογραφία, η Κριστίνα Αγκιλέρα εμφανίζεται να φορά ένα μπλουζάκι με την αμερικανική σημαία και να δέχεται την αγκαλιά της κόρης της.

Όπως σημειώνει το People, η τραγουδίστρια απέκτησε τη Σάμερ Ρέιν με τον αρραβωνιαστικό της, Ματ Ράτλερ. Είναι επίσης μητέρα του 18χρονου Μαξ, τον οποίο απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Τζόρνταν Μπράτμαν.

«Τα παιδιά σε κρατούν προσγειωμένο», έχει δηλώσει για τη μητρότητα

Την περασμένη χρονιά, η Κριστίνα Αγκιλέρα είχε μιλήσει για τη μητρότητα σε συνέντευξή της στην εκπομπή «The Jennifer Hudson Show». Όταν η Τζένιφερ Χάντσον τη ρώτησε πώς καταφέρνει να κερδίζει πόντους ως «κουλ μαμά» απέναντι στον γιο της, η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι δεν είναι πάντα εύκολο.

«Είναι δύσκολο γενικά με τα παιδιά. Θα σε διορθώσουν για τα πάντα. Και εγώ τους λέω: “Κι εγώ έχω περάσει κάποια πράγματα στη ζωή μου!”», είχε πει γελώντας.

Η ίδια πρόσθεσε ότι τα παιδιά της τη βοηθούν να παραμένει προσγειωμένη, ενώ μέσα από εκείνα μαθαίνει να βλέπει τη ζωή διαφορετικά. «Σίγουρα σε κρατούν ταπεινό, αλλά ταυτόχρονα μαθαίνεις μέσα από τα μάτια τους. Η μητρότητα σου διδάσκει επίσης υπομονή», είχε σημειώσει.

Η Κριστίνα Αγκιλέρα αποκάλυψε ακόμη ότι η Σάμερ δείχνει ενδιαφέρον για τον καλλιτεχνικό χώρο και ίσως ακολουθήσει κάποια στιγμή τα βήματα της μητέρας της. «Είναι πραγματικά καλλιτέχνις. Ζωγραφίζει, σχεδιάζει, φτιάχνει πανέμορφες μάσκες και είναι πολύ δημιουργική. Παρ’ όλα αυτά, έχει τη δική της προσωπικότητα», είπε.

Η τραγουδίστρια τόνισε ότι δεν θέλει να πιέσει τα παιδιά της να ακολουθήσουν κάποια συγκεκριμένη επαγγελματική κατεύθυνση. «Δεν θέλω ποτέ να επιβάλλω τίποτα στα παιδιά μου. Ό,τι κι αν τα παθιάζει, θα είμαι εκεί για να τα στηρίζω. Η Σάμερ, πάντως, έχει δείξει ενδιαφέρον για την υποκριτική και έχει ήδη κάνει μερικά μαθήματα», πρόσθεσε.