Στη γωνία περίμεναν τον Αλέξη Τσίπρα από το Μέγαρο Μαξίμου και λίγη ώρα μετά τις εξαγγελίες που έκανε από τη Θεσσαλονίκη δεν δέχθηκε μόνο επίθεση από την κυβέρνηση, αλλά σχεδόν ταυτόχρονα το υπουργείο Οικονομικών μέσα σε χρόνο ρεκόρ έβγαλε τη… «λυπητερή» των μέτρων Τσίπρα.

Από την κυβέρνηση σημειώνουν ότι δεν υπήρξε καμία έκπληξη στα όσα ακούστηκαν από τα χείλη του πρώην πρωθυπουργού και μάλιστα κάποιοι πιο παρορμητικοί μιλούσαν για 2ο «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης».

Σε πολύ υψηλούς τόνους, το Μέγαρο Μαξίμου έκανε λόγο για έναν «νέο γύρο ανέξοδων υποσχέσεων» που στερούνται οποιασδήποτε κοστολόγησης και ρεαλισμού.

Το κεντρικό επιχείρημα του Μεγάρου Μαξίμου και του οικονομικού επιτελείου επικεντρώνεται στο τεράστιο δημοσιονομικό κόστος των μέτρων το οποίο ξεπερνά τα 13 δισ. για τον πρώτο χρόνο. Μάλιστα, πηγές του υπουργείου Οικονομικών έλεγαν χαρακτηριστικά: «χάσαμε τον λογαριασμό».

Μιλούν επίσης για κάλπικες υποσχέσεις, χωρίς καμία κοστολόγηση και «πατριωτικούς φόρους», οι οποίοι ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στη μεσαία τάξη.

Αυτό που υπογραμμίζουν επίσης είναι ότι ο κ. Τσίπρας, χρησιμοποιώντας τη συνταγή του προγράμματος Θεσσαλονίκης, αγνοεί κάθε ευρωπαϊκό κανόνα οροφής δαπανών.

Στέκονται επίσης στην έναρξη της ομιλίας του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος υπερασπίστηκε για ακόμα μια φορά τις πολιτικές που εφάρμοσε και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι οι Έλληνες περνούσαν καλύτερα το 2019 από ό,τι σήμερα.

Και διερωτήθηκαν πώς γίνεται αυτό τη στιγμή που τότε είχαμε 600.000 θέσεις εργασίας λιγότερες, διπλάσια ανεργία, χαμηλότερα εισοδήματα και δεκάδες υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές.

«Ο κ. Τσίπρας σερβίρει ξανά “εύκολες” λύσεις για δύσκολα προβλήματα, σε μια απόπειρα να διαγράψει το παρελθόν. Με νέες λέξεις και παλιές αυταπάτες. Μπορεί να αλλάζει η συσκευασία, το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο», είπε σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Εξετάζοντας σημείο προς σημείο τις εξαγγελίες, από την κυβέρνηση επισημαίνουν ότι το πραγματικό ετήσιο κόστος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ δεν ανέρχεται στα επίπεδα που παρουσίασε η αντιπολίτευση, αλλά ξεπερνά τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για τον πρώτο χρόνο. Σε βάθος τετραετίας, το νούμερο αυτό αγγίζει ή και ξεπερνά τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. «Χάσαμε τον λογαριασμό», σχολίασαν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές, τονίζοντας ότι η εφαρμογή τέτοιων μέτρων θα τίναζε στον αέρα τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Αν ακολουθηθούν όλα όσα προτείνει ο επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ., τότε με μαθηματική ακρίβεια θα επιστρέψει η χώρα σε εποχές ελλειμμάτων, υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας και, τελικά, σε ένα νέο μνημόνιο, σχολίαζαν συνεργάτες του πρωθυπουργού.

Η κοστολόγηση

Με πολλά παραδείγματα, συνεργάτες του Κυριάκου Πιερρακάκη επιχείρησαν να αποδείξουν ότι όλα όσα έταξε χθες ο Αλέξης Τσίπρας θα τινάξουν την οικονομία στον αέρα και μάλιστα τον προκάλεσαν λέγοντας ότι αν τα αμφισβητεί μπορεί να καταθέσει τα μέτρα του προς ποσοτικοποίηση στο ανεξάρτητο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται από τον νόμο.