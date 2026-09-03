Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας, όπου από χθες το απόγευμα βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική έκταση.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 13 πυροσβεστικών οχημάτων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κι ο Δήμος Φλώρινας, διαθέτοντας υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Με το πρώτο φως της ημέρας, έχει διατεθεί – μέχρι στιγμής- κι ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων.

Μέσω του 112 εστάλησαν δύο μηνύματα από την Πολιτική Προστασία- το πρώτο χθες στις 21:15 για την ενημέρωση των πολιτών που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και στις 2.50 τα ξημερώματα για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Κρυσταλλοπηγή, με κατεύθυνση προς Πρέσπες.