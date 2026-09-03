Άνοιξαν οι ουρανοί στη Θεσσαλονίκη με το φθινόπωρο να κάνει μια δειλή εμφάνιση στη χώρα. Όχι όμως για πολύ, όπως επισήμανε ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός, καθώς τα φαινόμενα αναμένονται σήμερα και αύριο.

«Λίγα πράγματα» περιμένει ο ίδιος για την Αθήνα, επισημαίνοντας ότι δεν αναμένει βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση «2-3 βαθμούς Κελσίου», ωστόσο από το Σάββατο και την Κυριακή το καλοκαίρι επιστρέφει. Τη Δευτέρα και την Τρίτη αναμένονται και πάλι 36άρια και 37άρια, ακόμη και 38 με 39 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές.

Ειδικότερα, από το πρωί σήμερα 3/9 βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην κεντρική Μακεδονία, σταδιακά και στη Θεσσαλία. Προς το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα πιο τοπικές και μικρής έντασης βροχές προβλέπονται στα ηπειρωτικά με καταιγίδες στα ορεινά και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Εκτός βροχοπτώσεων μένει η Αττική, η Θράκη και περιοχές της δυτικής Ελλάδας, ενώ στα νησιά μας ο καιρός θα παραμείνει αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή στα κεντρικά και βόρεια, όπου θα φτάσει το θερμόμετρο τους 31-32 βαθμούς, ενώ θα κυμανθεί στους 33-35 βαθμούς στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές και στο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 4-5, πρόσκαιρα στα βόρεια 6 μποφόρ και στο Αιγαίο θα είναι ισχυροί μέχρι 6, τοπικά και 7 μποφόρ.

Στην Αττική θα έχουμε λιακάδα, με αραιές νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25-34 βαθμούς και οι άνεμοι βόρειοι 4-6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 7.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται άστατος καιρός μέχρι το απόγευμα, αλλά πιο δυνατές θα είναι οι βροχές το πρωί και θα σημειωθούν και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21-30 βαθμούς, βόρειοι οι άνεμοι 3-4 μποφόρ.