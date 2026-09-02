Τέσσερα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σκοτώθηκαν σε αμερικανικό πλήγμα στο δυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση των ιρανικών αρχών.

«Τέσσερις μαχητές της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης στην επαρχία Κερμανσάχ σκοτώθηκαν σε επίθεση του αμερικανικού καθεστώτος», δήλωσε η ένοπλη δύναμη του Ιράν σε ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτορείο Fars.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ακόμα ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Αρμπίλ του Ιράκ, σύμφωνα με τα κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Εξαπέλυσαν συντονισμένη επίθεση με πυραύλους και drones στις αμερικανικές βάσεις της Αρμπίλ, με στόχους κέντρα συντήρησης, αποθήκες τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και ένα αερόστατο παρατήρησης», σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η περιοχή του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, όπου έχουν αναπτυχθεί στρατεύματα του υπό τις ΗΠΑ συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών, αποτελεί στόχο επιθέσεων που εξαπολύθηκαν από το Ιράν ή από φιλοϊρανικές ιρακινές ένοπλες οργανώσεις.

Σύμφωνα με τις αντιτρομοκρατικές δυνάμεις του ιρακινού Κουρδιστάν, «τα στρατεύματα του συνασπισμού κατέρριψαν 10 drones που έφεραν εκρηκτικά στον εναέριο χώρο της επαρχίας Αρμπίλ μεταξύ 01:13 και 03:31», τοπική ώρα.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, όπου σταθμεύουν δυνάμεις του συνασπισμού.

Επιθέσεις με drones έχουν ήδη στοχοθετήσει πολλές φορές την Αρμπίλ, πρωτεύουσα της περιφέρειας του Κουρδιστάν, όπου βρίσκεται επίσης σημαντικό αμερικανικό προξενικό συγκρότημα.

Η περιοχή του Κουρδιστάν φιλοξενεί επίσης εξόριστους Ιρανούς Κούρδους αντάρτες, οι οποίοι στοχοθετούνται συχνά από επιθέσεις με πυραύλους και drones που αποδίδονται στο Ιράν, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.