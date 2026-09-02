Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει για ακόμη μία φορά να επέμβει στη γεωγραφία για να αλλάξει το όνομα μιας τοποθεσίας. Στη νέα παρέμβασή του, στόχος είναι τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, έγραψε ότι θέλει τα Στενά του Ορμούζ να ονομαστούν Στενά Τραμπ, ώστε το όνομα να είναι «πιο καυτό».

«Τώρα που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, μήπως θα έπρεπε να αλλάξουμε το όνομα “Στενά του Ορμούζ” σε “Στενά ΤΡΑΜΠ”; Όπως και η ίδια η Αμερική, θα ήταν “πιο καυτό” από ποτέ!», έγραψε στο Truth Social.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ, πριν λίγες μέρες, υπέγραψε διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο, που βρίσκεται στα σύνορα με τον Καναδά, σε λίμνη Αμερική, ενώ αποκαλεί τον Κόλπο της Αμερικής τον Κόλπο του Μεξικού.