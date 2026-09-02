Η Ρωσία φέρεται να παρέχει εδώ και σχεδόν τρία χρόνια μυστική τεχνολογική υποστήριξη στο Ιράν για την ανάπτυξη προηγμένων υπερηχητικών πυραύλων κρουζ, στο πλαίσιο ενός πολυετούς προγράμματος που θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες της Τεχεράνης απέναντι σε αμερικανικά πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με έρευνα των Financial Times, η συνεργασία ξεκίνησε το 2023 και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του απόρρητου προγράμματος με την κωδική ονομασία C430L. Στο εγχείρημα φέρονται να εμπλέκονται η ρωσική κρατική εταιρεία εξαγωγής όπλων Rosoboronexport και ειδικοί της NPO Mashinostroyenia, μιας από τις σημαντικότερες ρωσικές εταιρείες στον τομέα των πυραυλικών συστημάτων.

Η έρευνα της βρετανικής εφημερίδας βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε ρωσική αλληλογραφία που διέρρευσε, αρχεία ταξιδιών και στοιχεία από στρατιωτικές πατέντες. Τα έγγραφα δείχνουν ότι Ρώσοι αξιωματούχοι και ειδικοί σε πυραυλικά συστήματα πραγματοποίησαν επανειλημμένα ταξίδια στο Ιράν πριν από την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας με το ιρανικό υπουργείο Άμυνας και Επιμελητείας των Ενόπλων Δυνάμεων, τον Νοέμβριο του 2023.

Στο επίκεντρο η τεχνολογία ramjet

Βασικός στόχος του C430L φέρεται να είναι η παροχή τεχνογνωσίας στην Τεχεράνη για την ανάπτυξη συστήματος πρόωσης ramjet, το οποίο επιτρέπει σε έναν πύραυλο κρουζ να διατηρεί ταχύτητα πολλαπλάσια εκείνης του ήχου κατά τη διάρκεια της πτήσης του.

Οι Financial Times αναφέρουν ότι Ρώσοι μηχανικοί απέκτησαν πρόσβαση σε ιρανικά τεχνικά δεδομένα και ανέλυσαν αποτελέσματα πτητικών δοκιμών του συστήματος πρόωσης, παρέχοντας στη συνέχεια τεχνική καθοδήγηση στην ιρανική πλευρά.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη πυραύλων κρουζ κατά πλοίων αλλά και επίγειων στόχων. Ο συνδυασμός μεγάλης ταχύτητας και πτήσης σε χαμηλό ύψος περιορίζει σημαντικά τον διαθέσιμο χρόνο αντίδρασης των συστημάτων αεράμυνας, καθιστώντας την αναχαίτιση ενός τέτοιου όπλου δυσκολότερη.

Η απειλή για τα αμερικανικά πολεμικά πλοία

Η σημασία του προγράμματος είναι ιδιαίτερη για τις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις που επιχειρούν στον Περσικό Κόλπο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Το Ιράν έχει ήδη αποδείξει ότι διαθέτει σημαντικό οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων και drones, με τα οποία μπορεί να απειλήσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Η δυνατότητα αποτελεσματικού πλήγματος εναντίον κινούμενων και ισχυρά προστατευμένων αμερικανικών ναυτικών μονάδων αποτελεί, ωστόσο, διαφορετική επιχειρησιακή πρόκληση. Ένας ώριμος υπερηχητικός πύραυλος κρουζ με κινητήρα ramjet θα μπορούσε να προσφέρει στην Τεχεράνη ένα πολύ ισχυρότερο όπλο για την απειλή πολεμικών πλοίων, ακόμη και αμερικανικών αεροπλανοφόρων.

Το Ιράν φέρεται να έχει ήδη κατασκευάσει και πραγματοποιήσει πτητικές δοκιμές του συστήματος πρόωσης ramjet. Οι Financial Times επισημαίνουν, ωστόσο, ότι δεν έχουν εντοπίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ένας υπερηχητικός πύραυλος κρουζ που αναπτύχθηκε με ρωσική βοήθεια έχει ήδη ενταχθεί στο ιρανικό οπλοστάσιο ή έχει αναπτυχθεί επιχειρησιακά.

Τα στοιχεία που εξέτασε η εφημερίδα δείχνουν ότι η συνεργασία παρέμενε ενεργή τουλάχιστον έως τον Ιούνιο του 2026, ενώ υπήρχαν συζητήσεις για την επόμενη φάση του προγράμματος. Δεν έχει καταστεί σαφές εάν αυτή έχει ήδη ξεκινήσει.

Εφόσον επιβεβαιωθεί πλήρως η έκταση της συνεργασίας, το C430L θα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες γνωστές μεταφορές στρατηγικής στρατιωτικής τεχνολογίας από τη Μόσχα προς την Τεχεράνη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αμυντικές σχέσεις των δύο χωρών έχουν ενισχυθεί σημαντικά.