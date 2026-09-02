Τη συνέχιση των ιρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή προανήγγειλε ο συνταγματάρχης Εμπραχίμ Ζολφαγκάρι, εκπρόσωπος του Κεντρικού Στρατηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια, διαμηνύοντας ότι τα πλήγματα δεν πρόκειται να σταματήσουν έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες «μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους».

Μιλώντας στην κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB, ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Τεχεράνη απάντησε στις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας εξαπολύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά τον ίδιο, τα ιρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές καταστροφές αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές και εγκαταστάσεις, καθώς και οπλικά συστήματα και άλλος εξοπλισμός.

Ο Ζολφαγκάρι ισχυρίστηκε ακόμη ότι «σημαντικός αριθμός» Αμερικανών διοικητών και στρατιωτών σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Οι αναφορές της ιρανικής πλευράς για απώλειες στις τάξεις των αμερικανικών δυνάμεων δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

«Αυτές οι επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον των Αμερικανών θα συνεχιστούν μέχρι να μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους», διεμήνυσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού.

Προειδοποιεί με σκληρότερα αντίποινα

Ο Ζολφαγκάρι κατέστησε σαφές ότι η Τεχεράνη σκοπεύει να κλιμακώσει περαιτέρω την απάντησή της σε περίπτωση νέων αμερικανικών πληγμάτων, προειδοποιώντας ότι οι επόμενες επιχειρήσεις θα είναι «βαρύτερες, ευρύτερες και πιο καταστροφικές».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα και προς τις χώρες που παρέχουν υποστήριξη στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι όσες επιλέξουν να συνεργαστούν με τον στρατό των ΗΠΑ θα πρέπει να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις «επικίνδυνες συνέπειες» αυτής της επιλογής.