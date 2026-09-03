Ο μεσοεπιθετικός του ΟΦΗ ολοκλήρωσε τη μετακίνησή του στον Πειραιά, ωστόσο θα παραμείνει στην Κρήτη για το επόμενο εξάμηνο. Ο Νους θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα του ΟΦΗ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου και από την 1η Ιανουαρίου θα ενταχθεί στο ρόστερ του Ολυμπιακού.

Ο 25χρονος έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά του στον ΟΦΗ, έχοντας καταγράψει 72 συμμετοχές με 24 γκολ και 10 ασίστ.

Την ίδια στιγμή, άμεσα αναμένεται στην Ελλάδα ο Λεόν Μπέιλι. Ο 29χρονος εξτρέμ ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις του στην Αγγλία και πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία για να φορέσει τα ερυθρόλευκα, με το συμβόλαιό του να έχει διάρκεια έως το 2030.

Ο Μπέιλι διαθέτει σημαντική εμπειρία από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Με την Άστον Βίλα έχει αγωνιστεί σε 163 παιχνίδια, έχοντας 23 γκολ και 25 ασίστ, ενώ στη Λεβερκούζεν κατέγραψε 39 γκολ και 25 ασίστ σε 39 αναμετρήσεις. Στη Γκενκ είχε 15 γκολ και 19 ασίστ σε 77 συμμετοχές, ενώ με τη Ρόμα αγωνίστηκε σε 11 παιχνίδια, μοιράζοντας δύο ασίστ.