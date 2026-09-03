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Μεγάλη κινητοποίηση για Τσίπρα

Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω από τη Θεσσαλονίκη όπου χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα. Η αίθουσα του ξενοδοχείου ήταν από νωρίς ασφυκτικά γεμάτη και μάλιστα, οι 1.500 καρέκλες που είχαν τοποθετηθεί αποδείχθηκαν λίγες, καθώς η προσέλευση ήταν πολύ μεγάλη. Παρόντες εκεί πάρα πολλοί και συγκράτησα, μεταξύ άλλων τον πρώην βουλευτή Άγγελο Τόλκα, τον πρώην υπουργό Γιάννη Μουζάλα, τον πρώην Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θοδωρή Καρυπίδη, τον πρώην υπουργό Κώστα Γαβρόγλου, τον πρώην βουλευτή και πρώην εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη, την ανεξάρτητη βουλευτή Κοζάνης Καλλιόπη Βέττα, τον ανεξάρτητο βουλευτή Φερχάτ Ουζγκιούρ, τον πρώην αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Φοίβο Τσικλιά, την ανεξάρτητη βουλευτή Αθηνά Λινού, τους πρώην βουλευτές, Βασίλη Κόκκαλη, Γιώργο Καραμέρο, Κώστα Ζαχαριάδης, Δώρα Αυγέρη, Συμεών Κεδίκογλου, Κατερίνα Νοτοπούλου, Μπέτυ Σκούφα, στελέχη της ΕΛΑΣ, τομεάρχες του κόμματος κά.

Πήραν «φωτιά» τα κομπιουτεράκια

Με τις «κεραίες» στραμμένες από νωρίς στο περιεχόμενο της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου, γνωρίζοντας ότι οι οικονομικές εξαγγελίες του θα αποτελούσαν το βασικό πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η ομιλία δεν περάσει απαρατήρητη. Με τους στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού να καυτηριάζουν το γεγονός ότι επιχείρησε να προλάβει τον πρωθυπουργό και τελικά απέτυχε. Οι γνώστες των οικονομικών μάλιστα κρατούσαν σημειώσεις και έκαναν υπολογισμούς για να αποτυπώσουν το δημοσιονομικό τους αποτύπωμα. Ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι σχεδόν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Αλέξη, το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε άτυπη κοστολόγηση των μέτρων που ανακοίνωσε – 13 δισ. ευρώ έβγαλε ο κυβερνητικό υπολογισμός. Το μήνυμα από την κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο: δεν υπάρχει πρόθεση να αφεθεί ο πρώην πρωθυπουργός να κάνει εξαγγελίες χωρίς άμεση απάντηση για το «πόσο κοστίζουν» και κυρίως για το «πώς χρηματοδοτούνται». Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι η οικονομία θα αποτελέσει βασικό πεδίο της πολιτικής σύγκρουσης και θέλουν να έχουν έτοιμη την απάντηση σε κάθε νέα πρόταση, ενώ σήμερα στο γαλάζιο στόχαστρο θα μπει και ο Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος θα μιλήσει το απόγευμα στο Ηράκλειο Κρήτης. Με άλλα λόγια, οι κυβερνητικές «κεραίες» θα παραμείνουν στραμμένες σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη, με το πρωθυπουργικό επιτελείο να δηλώνει ουσιαστικά παρόν σε κάθε γύρο εξαγγελιών.

Αντιπολίτευση με ατάκες, είναι μια κούφια αντιπολίτευση

Νεύρα, πολλά νεύρα στο ΠΑΣΟΚ. Και δεν είναι μόνο ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι και αρκετά στελέχη που βγάζουν έναν μόνιμο εκνευρισμό. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι προσωποποιούν τις απαντήσεις τους στην κυβέρνηση με επιθέσεις και χαρακτηρισμούς όπως έκανε και χθες ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς κατηγορώντας τον Παύλο Μαρινάκη ως «θαυμαστή των πρακτικών του Γκέμπελς». Πολλές φορές στο ΠΑΣΟΚ δείχνουν να ψάχνουν πρώτα την ατάκα και τον χαρακτηρισμό και μετά να βγάζουν τις ανακοινώσεις. Εκτός αν γίνεται επίτηδες για να μη δίνεται βάρος στην απάντηση και να παίζει μόνο η ατάκα. Όπως και να ’χει πάντως, με τα νεύρα και τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς δεν γίνεται αντιπολίτευση. Σίγουρα δεν γίνεται «σοβαρή» αντιπολίτευση. Στο κάτω κάτω, ο Μαρινάκης την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα δάνεια σχολίασε λέγοντας ότι αντιμετωπίζει τους συνεπείς οφειλέτες ως «κορόιδα». Εκτός και αν δεν αντέχεται η κριτική.

«Έψηνε» τη Δώρα Αυγέρη ο Ανδρουλάκης, αλλά δεν

Υπάρχουν κάποιες ειδήσεις που επιλέγεις να μην τις δημοσιοποιήσεις καθόλου, σεβόμενος τις ισορροπίες και τις λεπτές διαδικασίες των εμπλεκόμενων πλευρών ή να τις δημοσιοποιήσεις μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Συγκεκριμένα είχα δεσμευτεί να κρατήσω το στόμα μου κλειστό, μέχρι η δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής να κατασταλάξει και επίσημα στο νέο της πολιτικό λιμάνι. Και αποφάσισα να το δημοσιοποιήσω σήμερα αφού χθες το βράδυ πέρασε από την οθόνη της τηλεόρασής μου βλέποντας το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αναφέρομαι στο πολιτικό φλερτ που δεν κατέληξε σε γάμο ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, κινούμενος μέσω τρίτων, είχε κάνει μια πολύ σοβαρή προσέγγιση στη Δώρα Αυγέρη, προσπαθώντας να την πείσει να περάσει την πόρτα του ΠΑΣΟΚ. Τελικά ο γάμος δεν ευοδώθηκε αφού η Δώρα Αυγέρη εμφανίστηκε στην τηλεοπτική μου οθόνη να παρακολουθεί την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Το restart του ΠΑΣΟΚ

«3 του Σεπτέμβρη να περνάς…» Θα συνεχίσω πασοκικά, καθώς είναι η 3η του Σεπτέμβρη, ημέρα ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ και έχει ενδιαφέρον η σημερινή μέρα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για πολλούς λόγους. Κυρίως διότι το ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να κάνει restart και θα φανεί πόσα απίδια πιάνει ο σάκος, όπως λέει και ο λαός.

«Ξεκίνημα Νίκης» και μεγάλη κινητοποίηση

Για απόψε, για την κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό της 3ης Σεπτέμβρη στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο της Κρήτης, υπό τον τίτλο, «Ξεκίνημα Νίκης», έχει μεταφερθεί το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού του κόμματος. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και θα κλείσει με καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Νίκου Γωνιανάκη και του Βασίλη Σταυρακάκη.

Το γεύμα στο χωριό της μητέρας του προέδρου

Χθες το βράδυ, όμως, έγινε μια ωραία σύναξη στο Ψυχρό Λασιθίου, το χωριό της μητέρας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τα στελέχη της παράταξης, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, βουλευτές, τον περιφερειάρχη Κρήτης, «πράσινους» δημάρχους, αυτοδιοικητικούς παράγοντες, κ.ά. στο εστιατόριο «Χάλαβρο». Εκεί με ωραίους μεζέδες, κρασί και ρακί έγινε μεγάλη πολιτική συζήτηση και το κλίμα ήταν πανηγυρικό και κυρίως καμία σχέση με τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν το ΠΑΣΟΚ πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ώρα για αντεπίθεση

Και αυτό που έμαθα ήταν ότι κοινή ήταν η άποψη πως από τη σημερινή εκδήλωση ξεκινάει η μεγάλη αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ με στόχο τη δεύτερη θέση που έχει καταλάβει η ΕΛΑΣ με τον Αλέξη Τσίπρα. Πάντως εκεί στο χαλαρό υπήρξαν και επισημάνσεις για πολλά που πρέπει να αλλάξουν, αλλά κανείς δεν είχε διάθεση να χαλάσει το καλό κλίμα και όσα ειπώθηκαν ήταν σε πολύ ήρεμο ύφος και όσο σιγά χρειαζόταν.

Παρών και ένας Ανδρέας Παπανδρέου

Υπό τη σκιά του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, θα βρεθεί για την εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη άλλος ένας Παπανδρέου. Πρόκειται για τον Ανδρέα Παπανδρέου, εγγονό του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και παιδί του πρώην πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου. Ο νεαρός Παπανδρέου ζει χρόνια στο Ηράκλειο και φέρεται να έχει σχεδόν κλειδώσει και η υποψηφιότητά του στον συγκεκριμένο νομό.

Η επιλογή της Ακρίτα δίχασε

Και από τα πανηγύρια του ΠΑΣΟΚ να πάω στη χθεσινή κόντρα στη Βουλή με αφορμή την Έλενα Ακρίτα, η υποψηφιότητα της οποίας για τη θέση της 5ης αντιπροέδρου της Βουλής δίχασε. Έγινε ο κακός χαμός στο Κοινοβούλιο όπου βρέθηκα και εγώ για να πάρω και κλίμα ενόψει και της νέας πολιτικής περιόδου. Η Ακρίτα δεν εξελέγη αντιπρόεδρος εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς συγκέντρωσε 119 «ναι» και 169 «παρών» επί 288 ψηφισάντων.

Πάμε σε τοξικές εκλογές

Αυτό που κατάλαβα από τα πηγαδάκια στους διαδρόμους και στο καφενείο της Βουλής είναι ότι στην πορεία προς τις εκλογές το κλίμα θα είναι άκρως διχαστικό. Και όπως μου έλεγε έμπειρος κοινοβουλευτικός της κυβερνητικής παράταξης, «πηγαίνουμε σε εκλογές άκρως τοξικές». Και καταλαβαίνετε τι θα γίνει.

Τι δείχνει έρευνα για τις θετικές ψήφους την Ανατολική Αττική

Έχω καιρό να σας αναφέρω δημοσκόπηση, αλλά επειδή το χούι δεν κόβεται, είπα σήμερα να επανέλθω δυναμικά με την Ανατολική Αττική, η οποία κατά έναν περίεργο λόγο, πάντα έχει ψωμί. Άνθρωπος που ξέρει να διαβάζει καλά τα «νούμερα» και έτρεξε πρόσφατα μια τέτοια έρευνα, μου σφύριξε τα πρόσωπα που φιγουράρουν στην κορυφή των θετικών ψήφων. Από τη Νέα Δημοκρατία, ο Μάκης Βορίδης επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά ότι διατηρεί ισχυρά ερείσματα στην περιοχή, καθώς έχει τις περισσότερες θετικές γνώμες, ενώ από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης εξακολουθεί να «γράφει» δυνατά στο ακροατήριό του με συνέπεια να αποτυπώνεται. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Γιώργο Καραμέρο όπου έκανε το άλμα από την Κουμουνδούρου στην Αμαλίας. Ωστόσο, επειδή η πολιτική ιστορία είναι ο καλύτερος σύμβουλος, καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι, καθώς το τι καταγράφει το συναίσθημα της στιγμής και το τι θα βγάλει τελικά η «άτεγκτη» κάλπη είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Για να μην ξεχνιόμαστε, να σας θυμίσω μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της ελληνικής Αριστεράς, τον Λεωνίδα Κύρκο. Ο ιστορικός ηγέτης σάρωνε παραδοσιακά στις δημοσκοπήσεις, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες θετικές γνώμες από ψηφοφόρους όλων των παρατάξεων, όμως όταν άνοιγαν οι κάλπες, το αποτέλεσμα ήταν άλλο.

Σέρλοκ Χολμς και Ηρακλής Πουαρό για Σαμαρά

Θα πάω τώρα στον Αντώνη Σαμαρά, καθώς ψάχνονται όλοι τι θα γίνει με το κόμμα, πότε θα το ανακοινώσει, ποιοι θα πάνε μαζί του και άλλα πολλά. Όμως χθες η πιάτσα «βρόμισε» από συζητήσεις για το πού είναι τα γραφεία που νοικιάστηκαν και θα στεγαστεί το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού για να τρέξουν το νέο κόμμα. Και επειδή πολλά έχουν ακουστεί ότι θα είναι στην έδρα των εκδόσεων Λιβάνη επί της οδού Σόλωνος στο κέντρο της Αθήνας, να σας πω την αλήθεια δεν το έχω επιβεβαιώσει και μάλλον, όπως μου είπε καλή πηγή μου, έχουν πάει προς την πλατεία Ομονοίας που είναι κοντά και στον ΗΣΑΠ και στο Μετρό.

Πωλείται νησί στον Παγασητικό

Ένα ολόκληρο ιδιωτικό νησί, σε μία από τις πλέον προστατευμένες θαλάσσιες ζώνες της χώρας, αναζητεί τον επόμενο ιδιοκτήτη του. Πρόκειται για την Αργυρόνησο, η οποία βρίσκεται στον κόλπο του Πτελεού, απέναντι από το βόρειο άκρο της Εύβοιας και διατίθεται προς πώληση μέσω της Engel & Völkers. Η έκταση του νησιού προσεγγίζει τα 210.000 τ.μ., ενώ το τίμημα έχει γίνει γνωστό μόνο στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Το νησί, με έντονο φυσικό ανάγλυφο και πυκνή βλάστηση, παρουσιάζεται ως ένας προορισμός που θα μπορούσε να προσελκύσει είτε ιδιώτη υψηλής οικονομικής επιφάνειας είτε επενδυτή που εξετάζει τη δημιουργία ενός ιδιαίτερα πολυτελούς τουριστικού καταφυγίου. Βεβαίως, οποιοδήποτε σχέδιο αξιοποίησης θα εξαρτηθεί από το ιδιοκτησιακό και πολεοδομικό καθεστώς, τις χρήσεις γης και τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές εγκρίσεις.

Η επόμενη μεγάλη κίνηση στο Φαληρικό Μέτωπο

Μία ακόμα κρίσιμη φάση για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου φαίνεται ότι μπαίνει σε τροχιά ωρίμανσης, με επίκεντρο αυτή τη φορά την ενοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου Φαλήρου «Αέναον» -η σύμβαση για την κατασκευή του οποίου υπογράφηκε χθες παρουσία Μητσοτάκη Χαρδαλιά- με τις εγκαταστάσεις του Tae Kwon Do και την Πλατεία Νερού. Η σχετική μελέτη έχει ολοκληρωθεί, ενώ αυτή την περίοδο προχωρά το feasibility study και βρίσκεται στην τελική ευθεία ο πολεοδομικός χάρτης. Το επόμενο σημαντικό ορόσημο αναμένεται στο τέλος Σεπτεμβρίου, όταν ο συνολικός σχεδιασμός πρόκειται να παρουσιαστεί στον πρωθυπουργό. Το έργο έχει ήδη παρουσιαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την εξασφάλιση χρηματοδότησης που μπορεί να φτάσει έως και τα 140 εκατ. ευρώ. Πρόκειται ουσιαστικά για τη γ’ φάση της ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, η οποία έρχεται να συμπληρώσει το μεγάλο σχέδιο αναμόρφωσης της παραλιακής ζώνης. Ο προγραμματισμός που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει προκήρυξη του διαγωνισμού μέσα στο 2027 και εγκατάσταση αναδόχου τον Ιανουάριο του 2028, ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή. Ο στόχος είναι φιλόδοξος, καθώς επιδιώκεται η συγκεκριμένη φάση να έχει ολοκληρωθεί έως το 2029, παράλληλα με την ολοκλήρωση του «Αέναον».

Η «καυτή πατάτα» των Προσφυγικών της Αλεξάνδρας

Σε μία υπόθεση με σαφές πολιτικό κόστος εξελίσσεται, όπως μαθαίνω, το ζήτημα των Προσφυγικών της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί το δύσκολο σκέλος της εκκένωσης του συγκροτήματος σε μία περίοδο που κάθε τέτοια απόφαση ζυγίζεται πλέον και με το βλέμμα στις εκλογές. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα λένε ότι μία επιχείρηση εκκένωσης είναι ούτως ή άλλως σύνθετη, αλλά γίνεται ακόμα δυσκολότερη όταν συμπίπτει με προεκλογικό χρόνο, καθώς οι κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις μπορεί να είναι έντονες. Την ίδια στιγμή, στην Περιφέρεια Αττικής το μήνυμα είναι διαφορετικό. Η διοίκηση του Νίκου Χαρδαλιά, όπως πληροφορούμαι, εμφανίζεται έτοιμη ακόμη και άμεσα να προχωρήσει στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάπλαση των Προσφυγικών, υπό μία βασική προϋπόθεση. Να έχει προηγουμένως λυθεί το ζήτημα που αφορά την εκκένωση και να έχουν γίνει από την κυβέρνηση οι απαραίτητες ενέργειες. Έτσι, ένα μεγάλο σχέδιο αστικής ανάπλασης φαίνεται να βρίσκεται στην αφετηρία του, αλλά με το πολιτικά δυσκολότερο βήμα να προηγείται. Και αυτό είναι που καθιστά τα Προσφυγικά μία από τις «καυτές πατάτες» της επόμενης περιόδου.

Κερδίζει έδαφος η Toyotomi

Με διψήφια αύξηση πωλήσεων ολοκλήρωσε το 2025 η ΓΕ Δημητρίου, η εξυγιανθείσα εταιρεία που έχει περάσει στον όμιλο Quest και μεταξύ άλλων διακινεί τα κλιματιστικά Toyotomi. Ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε στα 58 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 14,23% σε σχέση με το 2024, σε μία χρονιά κατά την οποία η συνολική αγορά κινήθηκε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 15% χαμηλότερα. Η εταιρεία κατάφερε έτσι όχι μόνο να αντισταθμίσει τις πιέσεις της αγοράς, αλλά και να ενισχύσει τη θέση της. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η αύξηση των εξαγωγών κατά 25%, αλλά και η περαιτέρω διεύρυνση του μεριδίου της Toyotomi στην εγχώρια αγορά. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 7,68%, στα 16,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 5,12%, φτάνοντας το 1,5 εκατ. ευρώ.

Η «Στοά του Βιβλίου» επιστρέφει ως εμπορικό σήμα

Μία κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό γύρω από τη Στοά Αρσακείου μαθαίνω ότι έκανε ο Νίκος Βερβερίδης, γνωστός από το elculture και τη δραστηριότητά του στον χώρο πολιτισμού και εκδηλώσεων στο αίθριο της Στοάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, προχώρησε στην κατοχύρωση του εμπορικού σήματος «Στοά του Βιβλίου». Η επιλογή της συγκεκριμένης ονομασίας μόνο τυχαία δεν είναι. Η «Στοά του Βιβλίου» είχε ταυτιστεί επί χρόνια με την προηγούμενη φυσιογνωμία του συγκροτήματος, όταν ο χώρος λειτουργούσε σε πολύ μεγάλο βαθμό ως σημείο αναφοράς για το βιβλίο, τον πολιτισμό και τις σχετικές εκδηλώσεις, πριν από τη μεγάλη ανάπλαση που άλλαξε τον χαρακτήρα και τις χρήσεις της Στοάς Αρσακείου. Η κατοχύρωση του σήματος γεννά εύλογα ερωτήματα για το πώς σχεδιάζει να αξιοποιηθεί στο εξής. Εάν δηλαδή πρόκειται για μία κίνηση που συνδέεται με νέα πολιτιστική δραστηριότητα, με εκδηλώσεις γύρω από το βιβλίο ή με μία προσπάθεια επανασύνδεσης της νέας Στοάς με ένα κομμάτι της παλαιότερης ταυτότητάς της.

Οι συζητήσεις για το Protagon και το deal που φαίνεται να προχωρά

Κινητικότητα ακούω ότι υπάρχει το τελευταίο διάστημα γύρω από το Protagon. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Χρήστος Μεμής, ιδιοκτήτης σήμερα του μέσου που στο παρελθόν είχε συνδεθεί με τον Σταύρο Θεοδωράκη και άλλους μικρομετόχους, βρίσκεται σε συζητήσεις με επιχειρηματία από τον χώρο των media για την πώλησή του. Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν τις επαφές να έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη κλείσει οριστικά η συμφωνία. Γνώστης των εξελίξεων μου έλεγε ότι το θέμα βρίσκεται σε αρκετά ώριμη φάση, κάτι που σημαίνει ότι οι επόμενες ημέρες μπορεί να αποδειχτούν καθοριστικές. Θα επανέλθω με περισσότερα, γιατί, όπως όλα δείχνουν, η συγκεκριμένη υπόθεση έχει ακόμη αρκετό παρασκήνιο. Και φυσικά θα σας πω πολλά περισσότερα και για το όνομα του μνηστήρα.