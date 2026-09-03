Σε φάση οργανικής ωρίμανσης και όχι σε μια πρόσκαιρη έξαρση τιμών βρίσκεται η ελληνική αγορά πολυτελών ακινήτων το 2026. H πορεία των τιμών στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα Βόρεια Προάστια συνδέεται πλέον με δομικές αλλαγές στην αγορά, όπως η είσοδος διεθνών θεσμικών κεφαλαίων, η αυξημένη παρουσία αγοραστών που χρησιμοποιούν ίδια κεφάλαια και η περιορισμένη προσφορά ποιοτικών ακινήτων.

Αναλυτικότερα, όπως εξηγεί σε ενημερωτικό σημείωμα η διευθύνουσα σύμβουλος της Premier Realty, Κορίνα Σαΐα, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στην αγορά το 2026, πρέπει να δούμε τη βαθύτερη εικόνα.

«Η ελληνική αγορά δεν βιώνει μια πρόσκαιρη έξαρση τιμών, αλλά περνάει σε φάση οργανικής ωρίμανσης. Η άνοδος δεν οφείλεται σε μια επιδερμική τάση, αλλά σε δομικές αλλαγές όπως την είσοδο διεθνών θεσμικών κεφαλαίων, την αγορά με ίδια κεφάλαια και την πραγματική έλλειψη ποιοτικών ακινήτων. Έτσι, η αγορά έχει χωριστεί στα δύο. Από τη μία πλευρά βρίσκονται τα συμβατικά ακίνητα που παρασύρθηκαν τεχνητά εν μέρει από το γενικό κλίμα ανόδου, και από την άλλη τα πραγματικά σπάνια, υψηλών προδιαγραφών ακίνητα, των οποίων η αξία εδραιώνεται μόνιμα στα νέα, διεθνή πρότυπα».

Πολυτελή ακίνητα: Η σπανιότητα ως αντίβαρο στη φούσκα Όταν εξετάζουμε τα πολυτελή ακίνητα, δηλαδή τα οικιστικά άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ τα οποία φτάνουν έως και την κατηγορία των 10 εκατομμυρίων ευρώ και άνω, τα δεδομένα διαφέρουν ριζικά. Μια κλασική “φούσκα” στην αγορά ακινήτων τροφοδοτείται συνήθως από υπερβολικό, φθηνό και αλόγιστο δανεισμό. Στην Ελλάδα του 2026, η πλειονότητα των συναλλαγών στην premium κατηγορία πραγματοποιείται με ίδια κεφάλαια (Equity-heavy). Το 2026 σηματοδοτεί το πέρασμα της ελληνικής αγοράς προς την οργανική ωρίμανση του ελληνικού πολυτελούς real estate. Τα σημάδια αυτής της μετάβασης είναι σαφή:

Θεσμική υιοθέτηση (Institutional Adoption): Η είσοδος μεγάλων Family Offices και διεθνών Real Estate Funds δεν αποσκοπεί σε γρήγορο κέρδος μέσω βραχυπρόθεσμων μεταπωλήσεων (flipping), αλλά σε μακροπρόθεσμη διακράτηση και διατήρηση κεφαλαίου (wealth preservation).

Σταθεροποίηση τιμών (Price Consolidation): Παρατηρείται μια σταθεροποίηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα, η οποία υποδηλώνει ότι η αγορά έχει εν μέρει αποδεχθεί τα νέα πρότυπα αξίας.

Έλλειψη αποθεμάτων (Inventory Crunch): Σε περιοχές όπως το Ψυχικό, τη Φιλοθέη και το Καβούρι, η προσφορά ποιοτικών ακινήτων άνω του 1 εκατ.ευρώ είναι περιορισμένη. Η έλλειψη διαθέσιμης γης και η γραφειοκρατικά αργή έκδοση νέων αδειών σημαίνουν ότι οι τιμές δεν ανεβαίνουν λόγω αγοραστικής «φούσκας», αλλά λόγω σπανιότητας.

Διεθνής σύγκριση (Global Benchmarking): Οι τιμές των 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σε ορισμένες προνομιακές τοποθεσίες, αν και φαίνονται εξωπραγματικές για τα ελληνικά δεδομένα, παραμένουν εξαιρετικά ανταγωνιστικές σε σχέση με άλλες χώρες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν συνυπολογιστεί ότι η Ελλάδα προσφέρει πλέον ένα εξίσου αναβαθμισμένο τρόπο διαβίωσης, συνδυάζοντας υψηλές υποδομές με μοναδικό φυσικό περιβάλλον. «Η ωρίμανση της αγοράς είναι ο καλύτερος σύμμαχος του σοβαρού επενδυτή», επισημαίνει η Κορίνα Σαΐα. «Σημαίνει λιγότερη μεταβλητότητα και μεγαλύτερη προβλεψιμότητα. Το 2026, το ρίσκο δεν βρίσκεται στο αν θα πέσουν οι τιμές, αλλά στο αν θα προλάβει κανείς να αποκτήσει ένα από τα ελάχιστα διαθέσιμα ακίνητα εξαιρετικά υψηλής αξίας και σπανιότητας (Trophy Assets) πριν κλείσει ο κύκλος των υψηλών αποδόσεων.Οι αγοραστές επενδύουν στην ουσία: στην ενεργειακή αυτονομία, τις αναβαθμισμένες υποδομές των μικρο-γειτονιών και την ποιότητα κατασκευής του ακινήτου».

Η άλλη όψη του νομίσματος: Το κοινωνικό και ρυθμιστικό ρίσκο Ωστόσο, η ωρίμανση και η εκτίναξη της αξίας στα πολυτελή ακίνητα δεν συμβαίνει σε κενό αέρος. Δημιουργεί αναπόφευκτα παρενέργειες που επηρεάζουν ολόκληρη την κοινωνία και τελικά επιστρέφουν ως ρίσκο για τους ίδιους τους επενδυτές. Η εκτίναξη των τιμών στα ακίνητα υψηλών προδιαγραφών επηρεάζει ανοδικά και τις τιμές των υπόλοιπων ακινήτων, εντείνοντας τις πιέσεις στην αγορά κατοικίας( halo Effect), δημιουργώντας μια στεγαστική κρίση στο Λεκανοπέδιο. Ο μέσος εργαζόμενος βρίσκεται πλέον αποκλεισμένος από περιοχές που κάποτε θεωρούνταν προσιτές. Στην ουσία για την αγορά ενός ακινήτου 100 τμ χρειάζονται άνω των 200 μισθών. Γι’ αυτόν τον λόγο οι σοβαροί επενδυτές το 2026 οφείλουν να συνυπολογίζουν αυτό το κοινωνικό αποτύπωμα και τις συνέπειες που επιφέρει:

Αυξημένο ρυθμιστικό ρίσκο (Regulatory Risk): Όταν η στεγαστική πίεση στην κοινωνία γίνεται πολύ έντονη, το κράτος παρεμβαίνει με νέους φόρους ή περιορισμούς (όπως είδαμε με την αύξηση των ορίων της Golden Visa στα 800.000 ευρώ ή τους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση).

Στροφή σε αναδυόμενες περιοχές: Για να αποφευχθεί ο κορεσμός και το ρυθμιστικό ρίσκο των ήδη ακριβών περιοχών, το έξυπνο κεφάλαιο μετατοπίζεται σταδιακά σε αναδυόμενες περιοχές δημιουργώντας νέες ευκαιρίες επενδύσεις σε αναδυόμενες μικροπεριοχές όπως για παράδειγμα στην Αγ. Κυριακή στη Κηφισιά.

Αν και τα στοιχεία δεν δείχνουν «σκάσιμο» της φούσκας το 2026 για τα ακίνητα υψηλών προδιαγραφών, η αγορά οδεύει προς μια αναπόφευκτη επιβράδυνση. Οι διψήφιοι ρυθμοί ανόδου των προηγούμενων ετών δεν μπορούν να διατηρηθούν. Αυτή η επιβράδυνση δεν είναι ένδειξη κρίσης, αλλά επιβεβαίωση της ωρίμανσης. Παράλληλα, παρατηρείται στροφή των αγοραστών προς ακίνητα υψηλότερης ποιότητας και προδιαγραφών. Η εκτίναξη των τιμών στα ακίνητα υψηλών προδιαγραφών επηρεάζει ανοδικά και τις τιμές των υπόλοιπων ακινήτων, εντείνοντας τις πιέσεις στην αγορά κατοικίας. Όπως εξηγεί η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Premier Realty «στις περιπτώσεις επιβράδυνσης, τα πολυτελή ακίνητα που θα υποστούν πιέσεις είναι εκείνα που στερούνται ουσιαστικής τεχνικής υπεροχής – εκεί θα φανεί η υπερβολή των τιμών. Τα ακίνητα με χαμηλό ενεργειακό προφίλ θα δουν τις τιμές τους να διορθώνουν, ενώ τα σπάνια ακίνητα κορυφαίων προδιαγραφών και ιδιαίτερα υψηλής αξίας (Trophy Assets) με προηγμένες υποδομές, ενεργειακή αυτονομία και τεχνολογία αιχμής θα διατηρήσουν την αξία τους ως ασφαλή επενδυτικά καταφύγια (Safe Havens)».

«Luxury-Priced» vs «Luxury-Built»

Η κα Σαΐα αναφέρει ότι «το 2026, η μεγαλύτερη απειλή για τη ρευστότητα ενός πολυτελούς ακινήτου δεν είναι η στεγαστική κρίση, αλλά η λανθασμένη αποτίμηση. Πολλοί ιδιοκτήτες θέτουν τιμές εκκίνησης βασισμένοι αποκλειστικά στην προσδοκία προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων, θεωρώντας λανθασμένα ότι οι διεθνείς αγοραστές είναι ανενημέρωτοι. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά με τους ιδιοκτήτες ακινήτων.».

Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Τα Family Offices και οι θεσμικοί επενδυτές διαθέτουν πλέον πλήρη γνώση των πραγματικών αξιών. Όταν ένα ακίνητο τιμολογείται χωρίς να διαθέτει τις ανάλογες υποδομές, απορρίπτεται αμέσως και σπάνια του δίνεται δεύτερη ευκαιρία. Η εμμονή σε εξωπραγματικές τιμές οδηγεί στα λεγόμενα Stale Listings. Ακίνητα που μένουν στα ζητούμενα για πάνω από 12-18 μήνες χάνουν την αίγλη τους και τελικά πωλούνται σε τιμές πολύ χαμηλότερες από την αρχική τους εκτίμηση. Παράλληλα, η αγορά είναι γεμάτη από νεόδμητα που διεκδικούν τιμές Ριβιέρας προσφέροντας μόνο ένα μοντέρνο σχεδιασμό. Πολλά από αυτά στερούνται βασικών κριτηρίων πολυτέλειας ή βρίσκονται σε περιοχές χωρίς επαρκείς υποδομές.

Οι 7 πυλώνες της πραγματικής αξίας

Για να διατηρήσει ένα ακίνητο άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή του υπεραξία και να μην κινδυνεύσει από τη φούσκα τιμών, η αξιολόγησή του πρέπει να βασίζεται σε επτά συγκεκριμένους πυλώνες»:

Σπανιότητα & γεωγραφικό πλεονέκτημα: Η εγγύτητα στη θάλασσα όπως για παράδειγμα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ή μια βίλα στο Ψυχικό σε εγγύτητα 5 λεπτών από διεθνή σχολεία διαθέτει ένα «γεωγραφικό πλεονέκτημα» που την προστατεύει από οικονομικές διακυμάνσεις.

Τεχνική & ενεργειακή αυτονομία: Η ενεργειακή κλάση Α+ είναι πλέον απαραίτητη για τα πολυτελή ακίνητα.

Τεχνολογικές υποδομές: Ενσωμάτωση υποδομών AI για την πρόβλεψη αναγκών συντήρησης και ψηφιακή αναβάθμιση.

Υποδομές υγείας και ευεξίας: Η υγεία και η ευεξία αποτελούν πλέον παράγοντες που επηρεάζουν την αξία ενός πολυτελούς ακινήτου. Η αξία τεκμηριώνεται από πιστοποιήσεις, εξειδικευμένα συστήματα φιλτραρίσματος αέρα και υποδομές ευεξίας, απαραίτητες πλέον για τον αγοραστή πολυτελών ακινήτων.

Νομική & φορολογική ευελιξία: Δόμηση που διευκολύνει τη μεταβίβαση μέσω Family Offices, συμβατότητα με το φορολογικό καθεστώς Non-Dom και απόλυτη καθαρότητα τίτλων σε ψηφιακό επίπεδο.

Σύνδεση με τη γαλάζια οικονομία: Άμεση εγγύτητα σε αναβαθμισμένες μαρίνες και δυνατότητες yachting lifestyle, στοιχεία που προσελκύουν σταθερή διεθνή ζήτηση.

Εγγύτητα σε υποδομές: Η εγγύτητα σε μεγάλα έργα υποδομής εξασφαλίζουν τη διαρκή ρευστότητα.

Συνοψίζοντας την εικόνα της αγοράς, η Κορίνα Σαΐα σημειώνει: «Το 2026, η μετριοπάθεια αναδεικνύεται στην υψηλότερη μορφή επενδυτικής ευφυΐας. Η ωρίμανση της αγοράς είναι καλός σύμμαχος του σοβαρού επενδυτή. Σημαίνει λιγότερη μεταβλητότητα και μεγαλύτερη προβλεψιμότητα. Δεν ισχυριζόμαστε ότι οι τιμές θα ανεβαίνουν για πάντα, αλλά ότι η σπανιότητα και η ποιότητα θα παραμείνουν αλώβητες. Η κρίση στέγασης είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να μας απασχολεί όλους. Η “φούσκα” θα σκάσει μόνο για όσους αγνόησαν τα θεμελιώδη μεγέθη και επένδυσαν στον εντυπωσιασμό αντί για την ουσία. Το 2026, το ρίσκο για τα πολυτελή ακίνητα δεν βρίσκεται στο αν θα πέσουν οι τιμές, αλλά στο αν θα μπορέσει κάποιος να αξιολογήσει και να αποκτήσει ένα από τα Trophy Assets πριν κλείσει ο κύκλος των υψηλών αποδόσεων».