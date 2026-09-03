Μια ιδιότυπη «πυραμίδα» οφειλών έχει σχηματιστεί στα ασφαλιστικά ταμεία, με εκατοντάδες χιλιάδες μικροοφειλέτες στη βάση της και λίγες χιλιάδες οφειλέτες στην κορυφή να συγκεντρώνουν ένα εντυπωσιακά μεγάλο μέρος των συνολικών χρεών.

Τα στοιχεία του ΚΕΑΟ για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη διόγκωση του προβλήματος, καθώς οι συνολικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ έφθασαν τα 52,42 δισ. ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Μέσα σε μόλις τρεις μήνες, από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, προστέθηκαν άλλα 639,1 εκατ. ευρώ, ενώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 η αύξηση φθάνει τα 2,13 δισ. ευρώ.

Το πρόβλημα δεν βρίσκεται, όμως, μόνο στο συνολικό ύψος του χρέους. Τα στοιχεία για το ποιοι χρωστούν, πόσο χρωστούν και κυρίως πόσα από αυτά τα χρήματα μπορούν πράγματι να εισπραχθούν δημιουργούν μια πολύ πιο σύνθετη εικόνα.

Σχεδόν 7 στους 10 χρωστούν έως 15.000 ευρώ

Η μεγάλη πλειονότητα των οφειλετών βρίσκεται στις χαμηλότερες κλίμακες χρέους.

Συνολικά 1.476.505 οφειλέτες έχουν χρέη έως 15.000 ευρώ. Αντιπροσωπεύουν το 69,73% του συνόλου, όμως οι οφειλές τους περιορίζονται στα 5,21 δισ. ευρώ.

Αν το όριο αυξηθεί στις 30.000 ευρώ, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική. Οι οφειλέτες φθάνουν τους 1.788.473, αντιπροσωπεύοντας το 84,47% του συνόλου.

Με άλλα λόγια, περισσότεροι από οκτώ στους δέκα που βρίσκονται στα μητρώα του ΚΕΑΟ χρωστούν μέχρι 30.000 ευρώ.

Αυτή είναι και η μεγάλη δεξαμενή στην οποία στρέφεται το ενδιαφέρον για την ένταξη περισσότερων ασφαλισμένων σε ρυθμίσεις, πριν οι σχετικά μικρότερες αρχικές οφειλές διογκωθούν περαιτέρω από πρόσθετα τέλη.

Σημαντικό εργαλείο αποτελεί η δυνατότητα ρύθμισης έως 72 δόσεις, η οποία βρίσκεται σε ισχύ έως το τέλος του έτους.

Οι 3.029 που χρωστούν 12,93 δισ. ευρώ

Στην άλλη άκρη της κλίμακας, οι αριθμοί αντιστρέφονται.

Μόλις 3.029 οφειλέτες εμφανίζονται με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ ο καθένας. Παρά τον εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό τους σε σχέση με το σύνολο, συγκεντρώνουν οφειλές 12,93 δισ. ευρώ.

Πρακτικά, μια ομάδα περίπου 3.000 οφειλετών συγκεντρώνει το 24,68% του συνολικού χρέους προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η μεγάλη αυτή συγκέντρωση εξηγεί γιατί οι μεγαλοοφειλέτες βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των εισπρακτικών μηχανισμών. Η αποτελεσματικότερη διαχείριση ακόμη και μέρους αυτών των υποθέσεων θα μπορούσε να έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση στις εισπράξεις από ό,τι η αντιμετώπιση πολλών χιλιάδων μικρών οφειλών.

Ένα ακόμη στοιχείο που προβληματίζει είναι ότι η αύξηση του συνολικού χρέους δεν οφείλεται αποκλειστικά στις προσαυξήσεις παλαιών οφειλών.

Από τα 639,1 εκατ. ευρώ που προστέθηκαν στο δεύτερο τρίμηνο, τα 401,7 εκατ. ευρώ, ή 62,84%, προέρχονται από πρόσθετα τέλη.

Ωστόσο, άλλα 237,4 εκατ. ευρώ αφορούν νέες οφειλές που προστέθηκαν στο χαρτοφυλάκιο του ΚΕΑΟ.

Από τα συνολικά 52,42 δισ. ευρώ, η κύρια οφειλή αντιστοιχεί σε περίπου 30,3 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 22,11 δισ. ευρώ είναι πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Αυτό σημαίνει ότι περισσότερο από το 40% του συνολικού λογαριασμού δεν αφορά το αρχικό χρέος, αλλά επιβαρύνσεις που έχουν συσσωρευτεί με την πάροδο του χρόνου.

Τα 10,82 δισ. που δύσκολα θα εισπραχθούν

Υπάρχει, παράλληλα, ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα: άλλο το ονομαστικό ύψος των χρεών και άλλο το ποσό που έχει πραγματικές πιθανότητες να φτάσει στα ταμεία του e-ΕΦΚΑ.

Από το σύνολο των 52,42 δισ. ευρώ, περίπου 10,82 δισ. ευρώ χαρακτηρίζονται πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία βρίσκονται παλαιές οφειλές, χρέη εργοδοτών που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται υπό εκκαθάριση, περιπτώσεις εργοδοτών που δεν υπέβαλαν ποτέ ΑΠΔ ούτε πραγματοποίησαν πληρωμές προς το ΚΕΑΟ, αλλά και οφειλές ασφαλισμένων που έχουν αποβιώσει.

Η εκκαθάριση αυτού του χαρτοφυλακίου θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα επιτρέψει να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιο μέρος των δεκάδων δισεκατομμυρίων αποτελεί πραγματικά εισπράξιμη απαίτηση.

81.269 ειδοποιήσεις μέσα σε ένα τρίμηνο

Απέναντι στη συνεχιζόμενη αύξηση των χρεών, το ΚΕΑΟ εντείνει την πίεση προς τους οφειλέτες.

Μόνο στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 απεστάλησαν 81.269 ατομικές ειδοποιήσεις. Με αυτές, οι οφειλέτες καλούνται να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους μέσα σε 20 ημέρες, πριν ανοίξει ο δρόμος για τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

Οι εισπράξεις του ΚΕΑΟ στο ίδιο τρίμηνο ανήλθαν σε 450,34 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους έφθασαν τα 842,43 εκατ. ευρώ.

Η απόσταση, ωστόσο, ανάμεσα στις εισπράξεις και στο συνολικό απόθεμα των 52,42 δισ. ευρώ παραμένει τεράστια. Και η νέα δημιουργία χρεών, σε συνδυασμό με τις προσαυξήσεις που συνεχίζουν να «φουσκώνουν» τις παλαιότερες οφειλές, δείχνει ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά εξακολουθεί να ανατροφοδοτείται.