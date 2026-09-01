Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν βαριά σε αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο.

«Κάτοικοι τραυματίστηκαν στην επίθεση ενώ παρευρίσκονταν σε γαμήλια τελετή», μετέδωσε επίσης το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο, προσθέτοντας ότι η επίθεση έπληξε «γειτονιά με κατοικίες» στο Σιρίκ.

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🔴 افزایش شمار مجروحان حملهٔ آمریکا به مراسم عروسی کوهستک به ۵۰ نفر



معاون امنیتی استانداری هرمزگان: در پی این حمله تاکنون ۲ نفر به شهادت رسیده و ۵۰ نفر نیز مصدوم شده‌اند.



با توجه به وضعیت برخی مصدومان، احتمال افزایش شمار شهدا وجود دارد. https://t.co/ITB83kZRA2 pic.twitter.com/oCT93rDzaZ — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) September 1, 2026

Νωρίτερα απόψε, Ιρανός αξιωματούχος έκανε λόγο για δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες έπειτα από αμερικανικό πλήγμα στον νότο της χώρας.

«Ένα σπίτι αποτέλεσε στόχο την ώρα που άνθρωποι γιόρταζαν εκεί έναν γάμο», δήλωσε ο Αχμάντ Ναφισί, αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χορμοζγκάν, στην κρατική τηλεόραση.

Δεν έχει υπάρξει άμεση αντίδραση από τις ΗΠΑ.

Τραμπ: «Περιμέναμε να ξαναφτιάξουν τα ραντάρ και μετά χτυπήσαμε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι στον τελευταίο γύρο αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις προσπάθειες της Τεχεράνης να αποκαταστήσει συστήματα ραντάρ που είχαν καταστραφεί από προηγούμενα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά τη διάρκεια της εξάμηνης σύγκρουσης.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Fox News, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παρακολουθούσαν την πορεία των εργασιών για την επαναλειτουργία των ιρανικών ραντάρ. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του δικτύου Τρέι Γινγκστ, η Ουάσιγκτον επέλεξε να μην επέμβει αμέσως, περιμένοντας μέχρι η αποκατάστασή τους να πλησιάσει στην ολοκλήρωση, προτού εξαπολύσει τα νέα πλήγματα.

President Trump told Fox News a lot of Iranian radar was hit tonight.



"They tried to rebuild their radar because they can't see anything," President Trump said. "We waited until it was almost built and then we hit it."



The President said if Iran responds, "They'll be hit much… pic.twitter.com/NGfYulLhpC — Trey Yingst (@TreyYingst) September 1, 2026

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν είχε δηλώσει ότι η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να επιστρέψει στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε επιτευχθεί με αμερικανική διαμεσολάβηση τον Ιούνιο, υπό την προϋπόθεση ότι και η Ουάσιγκτον θα τηρήσει τους όρους της.

Ο Τραμπ, ωστόσο, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αρνητικός απέναντι στο ενδεχόμενο άμεσης επαναφοράς της εκεχειρίας. Όπως μετέφερε ο Γινγκστ, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Πιστεύω ότι μια συμφωνία μαζί τους δεν αξίζει ούτε το χαρτί στο οποίο είναι γραμμένη».

Επίθεση στην Ιορδανία

Σειρήνες συναγερμού ενεργοποιήθηκαν στις επαρχίες Μαφράκ και Άκαμπα της Ιορδανίας, την ώρα που η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται εκ νέου, με την Τεχεράνη να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή.

Jordan has issued alerts to its citizens to shelter in expectation of incoming Iranian ballistic missiles. pic.twitter.com/kPsOrRXsSe — OSINTdefender (@sentdefender) September 1, 2026

Η νέα έξαρση των εχθροπραξιών ακολούθησε τα αμερικανικά πλήγματα της Κυριακής στη νήσο Λαράκ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι έπληξε εκτοξευτές των Φρουρών της Επανάστασης, υποστηρίζοντας ότι αποτελούσαν άμεση απειλή για τη ναυσιπλοΐα.

Footage reportedly shows an Iranian ballistic missile impact in Aqaba, Jordan, amidst ongoing reciprocal strikes between the U.S. and Iran. pic.twitter.com/KSNrs3G2Sn — OSINTdefender (@sentdefender) September 1, 2026

Σε αντίποινα, το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον δύο εγκαταστάσεων στην Ιορδανία όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, τις βάσεις King Hussein και Al Azraq. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις, ενώ σύμφωνα με την Ιορδανία οκτώ πύραυλοι αναχαιτίστηκαν κατά την είσοδό τους στον εναέριο χώρο της χώρας.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν βαλλιστική επίθεση σε αμερικανικό στρατόπεδο στην Ιορδανία

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον στρατιωτικής εγκατάστασης στην Ιορδανία, όπου, σύμφωνα με την Τεχεράνη, βρίσκονται αμερικανικές δυνάμεις.

Στόχος της επίθεσης, κατά την ιρανική ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό δίκτυο IRIB, ήταν οι εγκαταστάσεις Αμερικανών Πεζοναυτών στο Camp Titin, κοντά στην Άκαμπα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν ότι από το πλήγμα σκοτώθηκαν πολλοί Αμερικανοί στρατιωτικοί και ότι καταστράφηκαν «αρκετές εγκαταστάσεις και επιθετικά ελικόπτερα του εχθρού».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για τον απολογισμό που ανακοίνωσε η ιρανική πλευρά.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν παράλληλα ότι οι επιχειρήσεις αντιποίνων κατά αμερικανικών στόχων θα συνεχιστούν.

Νέα ένταση

Η ένταση επεκτάθηκε και προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι αρχές της χώρας ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από τα χωρικά τους ύδατα, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή ζημιές. Η Τεχεράνη είχε επίσης υποστηρίξει ότι έβαλε στο στόχαστρο την αεροπορική βάση Al Minhad, ισχυρισμό που διέψευσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.

Σήμερα, Τρίτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε νέο γύρο επιθέσεων στο Ιράν. Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις άρχισαν στις 16:00 GMT και είχαν ως στόχο εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης, υποστηρίζοντας ότι αποτελούσαν απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και εναντίον Αμερικανών στρατιωτικών στην περιοχή.

Today at 12 p.m. ET, U.S. forces began striking Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targets in Iran. The strikes follow recent attempted attacks by the IRGC against commercial shipping in the Strait of Hormuz and against American service members deployed to the region. — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 1, 2026

Εκρήξεις αναφέρθηκαν στο Μπαντάρ Αμπάς, στο νησί Κεσμ και σε άλλες περιοχές των νότιων ακτών του Ιράν. Ιρανικά μέσα μετέδωσαν επίσης ότι επλήγησαν σημεία στο Σιρίκ, ενώ αναφέρθηκαν επιθέσεις στις περιοχές Τσαμπαχάρ και Κοναράκ. Στο Κεσμ, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, χτυπήθηκε εργοστάσιο ιχθυάλευρων, ενώ στο Σιρίκ αναφέρθηκαν πλήγματα σε προβλήτα αλιευτικών σκαφών και σε εγκατάσταση της λιμενικής αρχής.

Παράλληλα, η ιρανική πλευρά ανακοίνωσε ότι επλήγη και το πολιτικό αεροδρόμιο Τζιρόφτ, στην επαρχία Κερμάν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, βλήμα έπεσε έξω από τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης, χωρίς να προκαλέσει θύματα ή ζημιές στις βασικές υποδομές του αεροδρομίου.

Μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, το Ιράν άρχισε να απαντά με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας προειδοποίησαν ότι θα ακολουθήσουν «συντριπτικά και καταστροφικά πλήγματα» κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τραμπ: Απειλεί το Ιράν με ισχυρότερη στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση αντιποίνων

Νέα αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας την ιρανική ηγεσία να μην απαντήσει στον τελευταίο γύρο αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι οποιαδήποτε κίνηση αντιποίνων θα μπορούσε να οδηγήσει σε «πολύ πιο σκληρές και ισχυρότερες» επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν την Τρίτη οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή κοντά στα Στενά του Ορμούζ έγιναν ως αντίδραση σε προηγούμενες ενέργειες της Τεχεράνης. Ο ίδιος αναφέρθηκε ειδικότερα στην τοποθέτηση ναρκών, καθώς και σε εκτόξευση πυραύλων με στόχο αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία.

«Αν η αποτυχημένη χώρα του Ιράν προβεί σε αντίποινα για αυτή την απολύτως δικαιολογημένη επίθεση, θα δεχτεί ξανά χτυπήματα σε πολύ πιο σκληρό και έντονο επίπεδο, αλλά δεν θα είναι η μεγαλύτερη επίθεση από όλες, η οποία βρίσκεται σε αναμονή και, όταν τελειώσει, θα έχουν απομείνει ελάχιστα από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν!», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε παράλληλα ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στο ενδεχόμενο μιας νέας συμφωνίας με την ιρανική πλευρά. Υποστήριξε ότι η Τεχεράνη είχε επανειλημμένα τη δυνατότητα να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο, χωρίς όμως, κατά την άποψή του, να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που της δόθηκαν.

«Πιστεύω ότι μια συμφωνία μαζί τους δεν αξίζει ούτε το χαρτί στο οποίο είναι γραμμένη. Τους δώσαμε πολλές ευκαιρίες», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ επανέλαβε ακόμη ότι μια νέα ιρανική επίθεση θα προκαλέσει απάντηση μεγαλύτερης έντασης από την Ουάσιγκτον. Κλιμακώνοντας περαιτέρω τη ρητορική του, προειδοποίησε ότι, εάν η αντιπαράθεση συνεχίσει να οξύνεται, το Ιράν θα μπορούσε να «εξαφανιστεί εντελώς».