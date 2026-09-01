Νέα επίθεση εναντίον στόχων που συνδέονται με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο Μπαχρέιν ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Όπως υποστήριξε ο ιρανικός στρατός, μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατευθύνθηκαν προς στρατιωτικές υποδομές της χώρας, με τους στόχους να περιλαμβάνουν συστήματα ραντάρ αλλά και τμήματα της αεροπορικής βάσης Σεΐχ Ισα, στην οποία, κατά το Ιράν, υπάρχει παρουσία αμερικανικού προσωπικού.

Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται, σύμφωνα με ανακοίνωση που επικαλείται το πρακτορείο Tasnim, στην 29η φάση της στρατιωτικής επιχείρησης «Thunder».

Η ιρανική πλευρά περιγράφει τη Σεΐχ Ισα ως κομβικό σημείο για τις στρατιωτικές δραστηριότητες των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο. Κατά τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης, στις εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται εργασίες τεχνικής υποστήριξης ελικοπτέρων, εξυπηρετούνται εξαρτήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υποστηρίζονται αποστολές αναγνωριστικών αεροσκαφών.

Παράλληλα, ο ιρανικός στρατός διεμήνυσε ότι ενδεχόμενα νέα πλήγματα εναντίον της χώρας δεν θα μείνουν αναπάντητα, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσει «συντριπτική και εκτεταμένη απάντηση».

Σε συναγερμό η αεράμυνα του Κουβέιτ για drones και πυραύλους

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ, καθώς τα αντιαεροπορικά συστήματα της χώρας έχουν ενεργοποιηθεί για την αντιμετώπιση drones και πυραύλων που χαρακτηρίζονται από τον στρατό ως «εχθρικές» απειλές. Η κουβεϊτιανή πλευρά αποδίδει τις επιθέσεις σε αυτό που περιγράφει ως ιρανική επιθετικότητα.

Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων ενημέρωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι οι εκρήξεις που ενδέχεται να ακούσουν οι κάτοικοι συνδέονται με τη λειτουργία της αεράμυνας και τις προσπάθειες κατάρριψης των εισερχόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων.

Οι αρχές απηύθυναν παράλληλα σύσταση προς τον πληθυσμό να βρίσκεται σε επαγρύπνηση και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες προστασίας που ανακοινώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η Ιορδανία αναχαίτισε 10 βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν

Σε αναχαίτιση 10 βαλλιστικών πυραύλων που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν προχώρησε η αεράμυνα της Ιορδανίας, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

According to a release from the Jordanian armed forces, 13 total Iranian ballistic missiles were fired at Jordan, of which 10 were intercepted and three fell into unpopulated areas. pic.twitter.com/wcSd31jeQ0 — OSINTdefender (@sentdefender) September 1, 2026

Συνολικά 13 βαλλιστικοί πύραυλοι εισήλθαν στον ιορδανικό εναέριο χώρο, με τα συστήματα αεράμυνας να ενεργοποιούνται για την αντιμετώπισή τους. Δέκα από αυτούς καταστράφηκαν στον αέρα, ενώ οι υπόλοιποι τρεις κατέπεσαν σε απομακρυσμένες τοποθεσίες, μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Footage reportedly shows an Iranian ballistic missile impact in Aqaba, Jordan, amidst ongoing reciprocal strikes between the U.S. and Iran. pic.twitter.com/KSNrs3G2Sn — OSINTdefender (@sentdefender) September 1, 2026

Σύμφωνα με τον στρατό της Ιορδανίας, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν νεκροί ή τραυματίες.