Η Σελήνη στον Ταύρο δίνει τον τόνο στις προβλέψεις για τα ζώδια σήμερα, καθώς οι όψεις της με τον Δία, τον Άρη και τον Ερμή στρέφουν την προσοχή σε δημιουργικά σχέδια, πρακτικές αποφάσεις, σχέσεις και προσωπικές ανάγκες. Άλλοι θα χρειαστούν περισσότερη οργάνωση, ενώ άλλοι θα κερδίσουν αν εμπιστευτούν περισσότερο το ένστικτο και τη φαντασία τους.

Η ημέρα έχει διαφορετικό μήνυμα για κάθε ζώδιο. Για κάποιους, η ευκαιρία βρίσκεται σε μια νέα ιδέα ή συνεργασία. Για άλλους, το ζητούμενο είναι να ξεκαθαρίσουν ποιοι άνθρωποι αξίζει να παραμείνουν κοντά τους, να βάλουν σε τάξη εκκρεμότητες ή να πάρουν ξανά τον έλεγχο μιας κατάστασης.

Κριός

Η δημιουργικότητα μπορεί να γίνει το δυνατό σου χαρτί σήμερα, Κριέ. Αντί να αντιμετωπίζεις τις καθημερινές υποχρεώσεις ως αγγαρεία, αναζήτησε έναν διαφορετικό τρόπο να τις κάνεις. Ακόμη και μια συνηθισμένη δουλειά μπορεί να αποκτήσει ενδιαφέρον όταν βάλεις προσωπικό στοιχείο.

Μην αγνοήσεις την ανάγκη σου για έμπνευση. Μια βόλτα στη φύση, λίγος χρόνος μακριά από τη ρουτίνα ή ακόμη και ένα καλό γεύμα μπορούν να αλλάξουν τη διάθεσή σου. Το βράδυ προσφέρεται για μικρές απολαύσεις που σε επαναφέρουν στον εαυτό σου.

Ταύρος

Η Σελήνη στο ζώδιό σου σε κάνει να λειτουργείς πιο αυθόρμητα και να πιάνεις γρηγορότερα τις ευκαιρίες που εμφανίζονται, Ταύρε. Μην περιμένεις να είναι όλα απολύτως οργανωμένα για να ξεκινήσεις κάτι. Μερικές από τις καλύτερες ιδέες σου μπορεί να προκύψουν στην πορεία.

Ένας συνεργάτης ή συνάδελφος ενδέχεται να προτείνει να ενώσετε τις δυνάμεις σας. Δέξου την πρόταση αν σου ταιριάζει, χωρίς όμως να παραχωρήσεις τον έλεγχο μιας υπόθεσης που θεωρείς σημαντική. Αν προτιμάς να κινηθείς μόνος, δεν χρειάζεται να πιεστείς για μια συνεργασία.

Δίδυμοι

Το μυαλό σου δουλεύει ασταμάτητα, Δίδυμε, και μαζί του εμφανίζονται συνεχώς νέες ιδέες. Το πρόβλημα είναι ότι δεν αξίζει κάθε μία από αυτές να γίνει σχέδιο δράσης. Πριν κινηθείς, ξεχώρισε τι πραγματικά θέλεις από αυτό που απλώς σε ενθουσίασε για λίγο.

Μην αναζητήσεις απαντήσεις από παντού. Οι πολλές γνώμες μπορεί να κάνουν την εικόνα πιο περίπλοκη. Ένας ήσυχος χώρος, λίγες ώρες χωρίς social media και ένα βιβλίο ή ημερολόγιο πριν από τον ύπνο μπορούν να σε βοηθήσουν να βάλεις τις σκέψεις σου σε σειρά.

Καρκίνος

Καρκίνε, σήμερα έχεις λόγο να δείξεις περισσότερο αυτό που πραγματικά μπορείς να κάνεις. Η προσωπική σου ματιά και ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείς δεν είναι απαραίτητο να αρέσουν σε όλους. Σημασία έχει να βρεις ανθρώπους που καταλαβαίνουν τη δική σου προσέγγιση.

Αν βρεθείς σε ένα περιβάλλον όπου νιώθεις ότι δεν ταιριάζεις, μην υποτιμήσεις τον εαυτό σου. Η αξία που δίνεις στις ικανότητές σου επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο σε αντιμετωπίζουν οι άλλοι. Μην προσφέρεις λιγότερα από όσα πραγματικά μπορείς.

Λέων

Δεν χρειάζεται κάθε επιτυχία να συνοδεύεται από χειροκρότημα, Λέοντα. Η σημερινή ημέρα σε καλεί να δεις πιο ψύχραιμα πού βρίσκεσαι και τι έχεις ήδη στα χέρια σου. Από εκεί μπορείς να καταλάβεις ποια κίνηση θα σε φέρει πιο κοντά σε μια καλύτερη επαγγελματική ευκαιρία.

Μην βιαστείς να διεκδικήσεις τα πάντα τώρα. Χρησιμοποίησε τον χρόνο για να αποκτήσεις εμπειρία, να παρατηρήσεις ανθρώπους που γνωρίζουν περισσότερα και να προετοιμάσεις το επόμενο βήμα. Η διάθεση να μάθεις μπορεί να αποδειχθεί πιο χρήσιμη από την ανάγκη να αποδείξεις τι ξέρεις ήδη.

Παρθένος

Παρθένε, κράτησε ζωντανή την εικόνα που έχεις για το μέλλον, αλλά μην κοιτάς μόνο τη δική σου διαδρομή. Η στήριξη που προσφέρεις σε ανθρώπους γύρω σου μπορεί να δημιουργήσει δεσμούς που θα αποδειχθούν σημαντικοί αργότερα.

Βοήθησε έναν συνάδελφο ή έναν άνθρωπο του κύκλου σου να προχωρήσει έναν δικό του στόχο. Όσο εξελίσσονται επαγγελματικά και κοινωνικά όσοι έχεις στηρίξει, αυξάνονται και οι πιθανότητες να σε συμπεριλάβουν στις δικές τους επόμενες κινήσεις. Μια καλή πράξη σήμερα δεν χρειάζεται άμεση ανταμοιβή.

Ζυγός

Κάποιοι άνθρωποι γύρω σου ίσως έχουν αρχίσει να σου κοστίζουν περισσότερη ενέργεια απ’ όση σου προσφέρουν, Ζυγέ. Η ημέρα σε καλεί να δεις πιο καθαρά τις φιλίες και τις σχέσεις σου και να αναρωτηθείς ποιοι άνθρωποι σε κάνουν να νιώθεις πραγματικά ο εαυτός σου.

Δεν χρειάζεται να πάρεις ακραίες αποφάσεις. Μπορεί απλώς να θέλεις έναν μικρότερο και πιο ουσιαστικό κύκλο. Η περίοδος της Παρθένου συνδέεται με κλεισίματα και ξεκαθαρίσματα, οπότε είναι κατάλληλη στιγμή να σκεφτείς τόσο το πρόσωπο που θέλεις να γίνεις όσο και εκείνους που θέλεις να έχεις δίπλα σου.

Σκορπιός

Αν αισθάνεσαι ότι δεν βρίσκεις εύκολα την επόμενη κίνηση, Σκορπιέ, μίλησε με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Μια απλή συζήτηση μπορεί να εξελιχθεί σε ανταλλαγή ιδεών, ειδικά όταν καταλάβεις ότι και οι άλλοι αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες.

Μην κρατάς όλα τα προβλήματα για τον εαυτό σου. Η κουβέντα με φίλους ή συναδέλφους μπορεί να αποκαλύψει λύσεις που δεν έβλεπες μόνος σου. Και όσο ανοίγει ο κύκλος της συζήτησης, μπορεί να εμφανιστούν άνθρωποι που θα στηρίξουν μια επόμενη προσπάθειά σου.

Τοξότης

Η διάθεση για δράση ανεβαίνει, Τοξότη, όμως η ενέργεια από μόνη της δεν αρκεί. Αν δεν υπάρχει πρόγραμμα, είναι εύκολο να χαθεί πολύτιμος χρόνος σε λεπτομέρειες και εκκρεμότητες.

Βάλε προτεραιότητες και οργάνωσε από πριν τον χρόνο σου. Αν δεν είναι το δυνατό σου σημείο, ζήτησε βοήθεια από κάποιον που ξέρει να οργανώνει καλύτερα πρακτικά ζητήματα. Το ίδιο ισχύει και στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να τα αναλάβεις όλα μόνος σου, ειδικά όταν η κούραση έχει συσσωρευτεί. Το βράδυ κράτησέ το για ξεκούραση.

Αιγόκερως

Η προσωπική σου ζωή ζητά περισσότερο χώρο, Αιγόκερε. Άφησε για λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις και δώσε προσοχή στον έρωτα, στη δημιουργικότητα και στις στιγμές που σε κάνουν να αισθάνεσαι ζωντανός.

Αν μια σχέση έχει χάσει τη ζεστασιά της, μπορείς να κάνεις εσύ την πρώτη κίνηση. Αν πάλι δεν ξέρεις πού να διοχετεύσεις την ενέργειά σου, ένα προσωπικό ή δημιουργικό σχέδιο μπορεί να λειτουργήσει ως αφετηρία. Όσο αλλάζει η διάθεσή σου, μπορεί να προκύψουν νέες γνωριμίες και ενδιαφέρουσες ευκαιρίες.

Υδροχόος

Μπορεί να θέλεις να περάσεις τη μέρα χωρίς πρόγραμμα, Υδροχόε, όμως η αδράνεια δεν θα σε κρατήσει για πολύ. Χρειάζεσαι κάτι που να σε ενδιαφέρει πραγματικά για να νιώσεις ότι αξιοποίησες τον χρόνο σου.

Διάλεξε ένα σχέδιο στο οποίο μπορείς να επενδύσεις συναισθηματικά και μην ξεχνάς τις ανάγκες του σώματός σου. Παράλληλα, υπάρχουν ορισμένες υποχρεώσεις στο σπίτι που δεν μπορούν να αναβάλλονται επ’ αόριστον. Τακτοποίησέ τες και μετά χάρισε στον εαυτό σου ένα ήσυχο βράδυ χωρίς άλλες απαιτήσεις.

Ιχθύες

Ιχθύ, έχεις τη δυνατότητα να παρασύρεις θετικά τους ανθρώπους γύρω σου, όμως δεν είναι καλή ιδέα να αφήσεις την πορεία σου να εξαρτάται αποκλειστικά από τη βοήθειά τους. Ακόμη και όταν οι φίλοι σου θέλουν να σε στηρίξουν, χρειάζεται να γνωρίζεις ότι μπορείς να συνεχίσεις και χωρίς αυτούς.

Δέξου μια χάρη όταν τη χρειάζεσαι, αλλά φρόντισε να αναλαμβάνεις το δικό σου κομμάτι ευθύνης. Οι στόχοι σου χρειάζονται σταθερές βάσεις και προσωπική προσπάθεια. Όταν προχωρήσεις στο επόμενο στάδιο, θα έχεις περισσότερες επιλογές για να αναθέσεις μέρος των υποχρεώσεών σου.