Η Τζένιφερ Άνιστον και ο σύντροφός της, Τζιμ Κέρτις, έκαναν ένα ιδιαίτερα δημόσιο βήμα στη σχέση τους, καθώς εμφανίστηκαν μαζί την Τετάρτη σε εκδήλωση στο 92NY της Νέας Υόρκης.

Η βραδιά πραγματοποιήθηκε με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του Τζιμ Κέρτις, «Το Βιβλίο των Δυνατοτήτων», με την Τζένιφερ Άνιστον να αναλαμβάνει τον ρόλο της συντονίστριας και να παίρνει συνέντευξη επί σκηνής από τον σύντροφό της, με τον οποίο διατηρεί σχέση εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. «Αυτό είναι πολύ, πολύ συναρπαστικό. Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ, ειδικά μαζί σου, Τζιμ Κέρτις», είπε η Άνιστον απευθυνόμενη στο κοινό.

Όπως αναφέρει το Ηollywood Reporter, τα πειράγματα μεταξύ τους δεν άργησαν να ξεκινήσουν, με την Άνιστον να τον ρωτά αν τον είχε ήδη φέρει σε δύσκολη θέση. «Όχι ακόμα. Μέχρι στιγμής είμαστε εντός προγράμματος. Πρώτη ερώτηση, παρακαλώ», απάντησε αστειευόμενος ο Τζιμ Κέρτις.

Η δύσκολη περίοδος που άλλαξε τη ζωή του Τζιμ Κέρτις

Η συζήτηση στράφηκε στη διαδρομή του Τζιμ Κέρτις προς τον χώρο της ευεξίας και της προσωπικής ανάπτυξης. Ο ίδιος μεγάλωσε στη Βοστώνη και στη συνέχεια εργάστηκε στον χρηματοοικονομικό τομέα στη Γουόλ Στριτ. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, κάποια στιγμή έφτασε σε ένα από τα χαμηλότερα σημεία της ζωής του, τόσο σε επίπεδο υγείας όσο και προσωπικών σχέσεων.

Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν χρειάστηκε να νοσηλευτεί και ήρθε αντιμέτωπος με μια σοβαρή διάγνωση. «Είπα στον εαυτό μου: “Έφτασα στον πάτο και ήρθε η ώρα να αλλάξω”», ανέφερε συγκινημένος.

Η Τζένιφερ Άνιστον σχολίασε ότι εκείνη τη στιγμή βρέθηκε μπροστά σε δύο διαφορετικούς δρόμους και επέλεξε τον πιο δύσκολο και λιγότερο συνηθισμένο. Ο Τζιμ Κέρτις αποκάλυψε επίσης ότι από νεαρή ηλικία περπατά με δυσκολία εξαιτίας βλαβών στον νωτιαίο μυελό του. Για χρόνια, όταν οι άνθρωποι τον ρωτούσαν γιατί κουτσαίνει, εκείνος έλεγε ότι είχε εμπλακεί σε ατύχημα με μοτοσικλέτα. Όπως εξήγησε, ένιωθε ντροπή για το πρόβλημα υγείας του και προτιμούσε να παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή. «Ντρεπόμουν τόσο πολύ που είχα μια ιατρική πάθηση, σαν να υπήρχε κάτι “χαλασμένο” πάνω μου, ώστε θεωρούσα ότι ένα ατύχημα με μοτοσικλέτα ακουγόταν τουλάχιστον λίγο πιο “ανδροπρεπές”», είπε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι φοβόταν πως η κατάσταση της υγείας του θα μπορούσε να επηρεάσει ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπιζαν επαγγελματικά. Όπως σημείωσε, κατάφερε σταδιακά να ξεπεράσει αυτές τις ανασφάλειες μέσα από την αυτοαποδοχή και την αγάπη προς τον εαυτό του. «Ήταν ένα μακρύ ταξίδι. Στην πορεία συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσα να είχα φτάσει σε αυτό το σημείο πιο γρήγορα. Αυτό πραγματεύεται και το βιβλίο», ανέφερε.

Τα πειράγματα του ζευγαριού επί σκηνής

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Τζένιφερ Άνιστον συνέκρινε τη δουλειά του συντρόφου της ως coach με τη σχέση ενός σκηνοθέτη με τους ηθοποιούς. Όπως είπε, υπάρχουν ηθοποιοί που θέλουν να συζητήσουν σε βάθος έναν χαρακτήρα και άλλοι που απλώς θέλουν σαφείς οδηγίες για να τελειώσουν γρήγορα τη δουλειά τους.

Ο Τζιμ Κέρτις εξήγησε ότι, καθώς συνεργάζεται με ανθρώπους από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους και διαφορετικές προσωπικότητες, χρειάστηκε να μάθει να προσεγγίζει τον καθένα με διαφορετικό τρόπο. Αστειεύτηκε μάλιστα για την ιδιότητά του ως υπνοθεραπευτή, λέγοντας ότι αρκετοί θεωρούν πως η δουλειά του περιορίζεται στο να κοιτάζει κάποιον στα μάτια και να τον υπνωτίζει. Στην πραγματικότητα, όπως εξήγησε, το coaching βασίζεται κυρίως στο να θέτει κανείς τις σωστές ερωτήσεις ώστε οι άνθρωποι να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους.

Ο Κέρτις αναφέρθηκε επίσης στην εμπειρία του στους χώρους των οικονομικών, των μέσων ενημέρωσης και των επιχειρήσεων, λέγοντας ότι αυτή τον βοηθά να επικοινωνεί με διαφορετικούς ανθρώπους στη γλώσσα που εκείνοι καταλαβαίνουν. Λίγο πριν περάσουν στις ερωτήσεις του κοινού, ο Κέρτις συνεχάρη την Άνιστον για τις ερωτήσεις της, λέγοντας ότι ήταν εξαιρετικές. Εκείνη όμως τον διέκοψε γελώντας: «Δεν σου έκανα ούτε μία από τις ερωτήσεις που είχαμε προετοιμάσει. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς».

Τα πειράγματα συνεχίστηκαν όταν ο Κέρτις αστειεύτηκε ότι μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες κατά την προετοιμασία του βιβλίου ήταν να επιλέξει τη φωτογραφία για το εξώφυλλο. «Πόσες φορές σε ρώτησα: “Είναι καλή αυτή η φωτογραφία μου για να μπει στο εξώφυλλο;”», είπε. «Πολλές», του απάντησε η Τζένιφερ Άνιστον.

Η εξομολόγηση της Τζένιφερ Άνιστον για τον μεγάλο της φόβο

Προς το τέλος της συζήτησης οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με τον Τζιμ Κέρτις να κάνει ορισμένες ερωτήσεις στην Τζένιφερ Άνιστον. Η διάσημη ηθοποιός αποκάλυψε ότι για να μπορέσει να συμμετάσχει στην εκδήλωση μαζί του χρειάστηκε να ξεπεράσει έναν έντονο φόβο που τη συνόδευε για χρόνια. Όπως είπε, χρειάστηκε να αντιμετωπίσει «έναν πολύ βαθύ φόβο της δημόσιας ομιλίας».

Μετά τη συζήτηση, η οποία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, η Τζένιφερ Άνιστον αποχώρησε από τη σκηνή και ο Τζιμ Κέρτις καθοδήγησε το κοινό σε μια σύντομη διαδικασία διαλογισμού. Πριν ξεκινήσει, πάντως, δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί ακόμη μία φορά.

Ρώτησε αρχικά πόσοι από τους παρευρισκομένους διαλογίζονται τακτικά και στη συνέχεια πρόσθεσε γελώντας: «Και τώρα, ειλικρινά, πόσοι ήρθατε εδώ απλώς για να δείτε την Τζένιφερ Άνιστον να μου παίρνει συνέντευξη;».

Στη συνέχεια ρώτησε πόσοι ήταν διατεθειμένοι να δοκιμάσουν τον διαλογισμό, αλλά και πόσοι φοβούνταν μήπως επιχειρούσε να τους υπνωτίσει και τους έκανε να συμπεριφέρονται «σαν κοτόπουλα», κλείνοντας την εκδήλωση σε ιδιαίτερα χαλαρό και χιουμοριστικό κλίμα.