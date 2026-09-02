Φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα στην Παιανία, με τις φλόγες να έχουν ξεσπάσει σε περιοχή με χαμηλή και ξερή βλάστηση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε επί της οδού Αμπελώνος, κοντά στην Αττική Οδό.

Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.