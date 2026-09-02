Φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα στην Παιανία, με τις φλόγες να έχουν ξεσπάσει σε περιοχή με χαμηλή και ξερή βλάστηση.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε επί της οδού Αμπελώνος, κοντά στην Αττική Οδό.
Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Αρχοντικό Παιανίας.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026
Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 12 οχήματα και 2 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.