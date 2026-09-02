Με ένα βίντεο που ανέβασε στα social media ο Παναθηναϊκός επιβεβαιώνει την επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ, καθώς υπάρχει πλέον συμφωνία με την Τζιρόνα.

Οι «πράσινοι» τα βρήκαν με την ισπανική ομάδα για ένα ποσό που ξεπερνάει τα 15 εκατ. ευρώ και το βράδυ της Τετάρτης (2/9) ο διεθνής Μαροκινός χαφ αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η επιστροφή του Ουναΐ, ο οποίος είχε αγωνιστεί στο τριφύλλι τη σεζόν 2024-25 ως δανεικός από τη Μαρσέιγ, έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών και η ΠΑΕ προαναγγέλει την επιστροφή του μέσω ενός βίντεο στα social media.

«Η μαγεία επιστρέφει», είναι το μήνυμα του Παναθηναϊκού, ο οποίος προχωράει στην πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας του, σε ένα καλοκαίρι στο οποίο έχει ξοδέψει δεκάδες εκατ. ευρώ για την ενίσχυσή του.