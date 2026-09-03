Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έχει αρχίσει με τον καλύτερο τρόπο την καριέρα του στη Χαλ και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι είναι υποψήφιος για παίκτης του μήνα Αυγούστου στην Premier League.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας αποχώρησε από τον Ολυμπιακό για να αγωνιστεί στο αγγλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Χαλ και έχει φροντίσει να δείξει από πολύ νωρίς τι μπορεί να κάνει, όντας πρωταγωνιστής στις πρώτες δύο αγωνιστικές.

Ο Τζολάκης ήταν ο MVP τόσο στην εντός έδρας νίκη επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην πρεμιέρα όσο και στην εκτός έδρας επί της Κόβεντρι στη 2η αγωνιστική, καταφέρνοντας να κρατήσει ανέπαφη την εστία του χάρη σε κάποιες εντυπωσιακές αποκρούσεις.

Έτσι, όπως ανακοίνωσε η Premier League, είναι υποψήφιος για τον τίτλο του παίκτη του μήνα Αυγούστου, μαζί με τους Καλαφιόρι, Τσερκί, Φερνάντες, Πάλμερ, Ζοάο Πέδρο, Σανγκαρέ και Ουισά.