Σε μια σειρά από ιδιαίτερα σοβαρούς και ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς προχώρησε ο 43χρονος, αναφερόμενος στην υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε στοχοποιηθεί από τους «Ιλλουμινάτι», επειδή, όπως ισχυρίζεται, είχε αρνηθεί πρόταση ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για να «πουλήσει την ψυχή του στον διάβολο».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η υποτιθέμενη οργάνωση τον εκδικήθηκε, αντικαθιστώντας το βιολογικό του παιδί στο μαιευτήριο με ένα άλλο μωρό, το οποίο αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και έκλαιγε συνεχώς.

«Πριν από 22 χρόνια γνωριστήκαμε στην Γερμανία με την γυναίκα μου, όταν αυτή ήταν 16 ετών και εγώ ήμουν 20. Οι γονείς της ήταν ναρκομανείς και την είχαν αφήσει σε ορφανοτροφείο. Εγώ την πήρα από το ορφανοτροφείο και ζήσαμε μαζί μέχρι το 2011. Τότε έμεινε έγκυος και γέννησε την κόρη μας στο Αμβούργο και την ξαναέβαλαν σε μία δομή να μείνει. Εγώ την έκλεψα από εκεί και την έφερα στην Ελλάδα μαζί με την κόρη μας».

Ο 43χρονος αναφέρθηκε και στην υπόθεση που είχε αντιμετωπίσει στη Γερμανία, υποστηρίζοντας:

«Στη Γερμανία είχα κατηγορηθεί για απαγωγή, επειδή πήρα την γυναίκα μου. Τέλη Νοεμβρίου του 2011 ήρθαμε στην Ελλάδα και κάναμε τα άλλα δύο παιδιά. Το παιδί που βρέθηκε νεκρό στην βαλίτσα ήταν δικό μου και της γυναίκας μου. Το παιδί γεννήθηκε με καισαρική σε νοσοκομείο. Εγώ ήθελα να το δω αλλά οι γιατροί δεν με άφηναν. Η γυναίκα μου ήταν χειρουργημένη. Μετά από δύο ώρες μας έφεραν στο θάλαμο ένα παιδί νεογέννητο. Εγώ πιστεύω όμως ότι το παιδί που μας έφεραν δεν ήταν το δικό μας και μας έφεραν άλλο. Γιατί όταν πήγα να το δω μόνος μου ακριβώς μετά την γέννα δεν με άφησαν».

Η αναφορά στους «Ιλλουμινάτι» και τα 2,5 εκατ. ευρώ

Στη συνέχεια, ο 43χρονος περιέγραψε τη δική του εκδοχή για το πώς, όπως ισχυρίζεται, βρέθηκε στο στόχαστρο των «Ιλλουμινάτι».

«Παλιότερα είχα μπλέξει με τους Ιλουμινάτι. Μου είπανε ότι θα μου δώσουν 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά έπρεπε να κάνω συμβόλαιο προφορικό ότι θα είμαι μαζί τους και θα πουλήσω την ψυχή μου στον διάβολο. Επειδή εγώ δεν ήθελα να πουλήσω την ψυχή μου στον διάβολο δεν δέχτηκα και από τότε με κυνηγούσαν. Γι’ αυτό μου είχαν στείλει και την γυναίκα για την οποία κατηγορήθηκα για μαστροπεία».

Ο ίδιος συνέδεσε την παραπάνω πεποίθησή του και με το νεογέννητο που, όπως υποστηρίζει, του παραδόθηκε στο νοσοκομείο.

«Για να με εκδικηθούν οι Ιλουμινάτι, μου άλλαξαν το μωρό στο νοσοκομείο. Το μωρό που τελικά μας έδωσαν είχε προβλήματα υγείας εξαρχής. Έκλαιγε 23 ώρες την ημέρα και μια ώρα κοιμόταν. Από ό,τι μας έλεγαν οι γιατροί είχε κήλη αλλά και κάτι με το έντερό του. Επίσης το μωρό δεν είχε δύναμη να ρουφήξει γάλα και δεν μας το έδιναν στην αρχή να το πάρουμε σπίτι. Την άλλη μέρα το πρωί όμως μας το έδωσαν και εγώ παραξενεύτηκα γιατί το προηγούμενο βράδυ μας έλεγαν ότι δεν μπορεί να ρουφήξει γάλα. Έτσι το πήραμε στο σπίτι. Του κάναμε κάθε μέρα μασάζ για να μπορεί να ενεργηθεί και να βγάλει τα αέρια γιατί από μόνο του δεν μπορούσε. Για οκτώ μήνες περίπου το ταΐζαμε και το πηγαίναμε στον γιατρό κανονικά».

Οι παραπάνω αναφορές αποτελούν ισχυρισμούς του 43χρονου και δεν συνιστούν επιβεβαιωμένα πραγματικά περιστατικά. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.