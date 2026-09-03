Σκληρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Σε ανακοίνωσή της, η Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζει με νόημα ότι οι δύο πολιτικοί αρχηγοί αποτελούν εκφραστές της ίδιας ακριβώς πολιτικής, η οποία έχει ήδη κριθεί και αποδοκιμαστεί από την κοινωνία.



Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει πως ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει τεχνηέντως τον κ. Τσίπρα ως βολικό πολιτικό αντίπαλο. Ωστόσο, η στρατηγική αυτή αποτυγχάνει, καθώς ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται πλήρως την πραγματικότητα και γνωρίζει καλά πως ένα πολιτικό σφάλμα δεν διορθώνεται με ένα ακόμα μεγαλύτερο λάθος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει συγκεκριμένα ότι «ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης είναι φορείς της ίδιας πολιτικής που κρίθηκε» και υποστηρίζει ότι γι’ αυτόν τον λόγο «ο κ. Μητσοτάκης τον επιλέγει ως αντίπαλο», «αλλά βλέπει ότι δεν του βγαίνει γιατί ο ελληνικός λαός γνωρίζει καλά πως δεν διορθώνεις ένα λάθος με ένα μεγαλύτερο λάθος».

«Ο κ. Μαρινάκης να αναρωτηθεί γιατί η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση ακολουθεί κατά γράμμα την πολιτική των κυβερνήσεων Τσίπρα με τα θηριώδη πλεονάσματα, την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, τους μαζικούς πλειστηριασμούς, τα χατίρια στα funds, την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου που πετσόκοψε τις συντάξεις, τις περικοπές σε επιδόματα, την υπερφολόγηση, τη στοχοποίηση της μεσαίας τάξης και την προσπάθεια απόλυτου ελέγχου της Δικαιοσύνης».