Το σπίτι στον Μαραθώνα και ο σκαμμένος κήπος του, όπου πραγματοποιήθηκαν έρευνες για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης γυναίκας που αγνοείται εδώ και περίπου δέκα χρόνια, καταγράφει βίντεο.

Στις εικόνες φαίνεται ο χώρος στον οποίο επικεντρώθηκαν οι έρευνες των Αρχών, μετά την καταγγελία της εγγονής της ηλικιωμένης και τις πληροφορίες που έθεσαν στο μικροσκόπιο των αστυνομικών την οικογένεια.

Η γυναίκα, η οποία σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών, δεν είχε εντοπιστεί από συγγενικό της πρόσωπο εδώ και μία δεκαετία. Η εγγονή της, που ζούσε στη Γαλλία και επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα, ήταν εκείνη που απευθύνθηκε στις Αρχές, καθώς δεν μπορούσε να βρει τα ίχνη της.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν, μεταξύ άλλων, ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατός της στον e-ΕΦΚΑ, γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω ερωτήματα και οδήγησε στην έρευνα του σπιτιού στην περιοχή της παραλίας Μαραθώνα.

Οι έρευνες στον κήπο του σπιτιού

Ειδικά συνεργεία με μηχανήματα έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν σε έρευνες στην αυλή της κατοικίας, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Αρχικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν εντοπίστηκε κάποιο εύρημα. Κατά τη διάρκεια, όμως, των ερευνών, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να αποκάλυψε ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από περίπου δέκα χρόνια.

Όπως φέρεται να υποστήριξε, η ταφή έγινε προκειμένου να συνεχιστεί η είσπραξη της σύνταξης της ηλικιωμένης.

Το βίντεο καταγράφει τον χώρο όπου πραγματοποιήθηκαν οι έρευνες, με τον κήπο να έχει σκαφτεί σε συγκεκριμένα σημεία.

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης η υπόθεση

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας, ο οποίος, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθεί σύλληψη σε αυτή τη φάση.

Η Αστυνομία συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων και αναμένεται να διαβιβάσει το υλικό στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.

Η έρευνα ξεκίνησε πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της ηλικιωμένης κατήγγειλε την εξαφάνισή της, καθώς είχε χάσει την επαφή μαζί της εδώ και περίπου δέκα χρόνια.