Μια αλλαγή που προκάλεσε συζητήσεις στους θαυμαστές της έκανε η Μάιλι Σάιρους, καθώς η διάσημη τραγουδίστρια αποφάσισε να χρησιμοποιεί πλέον μόνο το μικρό της όνομα.

Η 33χρονη καλλιτέχνιδα, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Miley Cyrus, άρχισε να παρουσιάζει τη νέα της μουσική περίοδο απλώς ως «Miley», αφαιρώντας το επώνυμο «Cyrus» από την καλλιτεχνική της ταυτότητα.

Η αλλαγή συνδέθηκε με την προώθηση του νέου της, δέκατου κατά σειρά, άλμπουμ με τίτλο «Bass Persuades», το οποίο αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα της.

Η ίδια έκανε γνωστή τη νέα εποχή της μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας ένα πορτρέτο της με ένα λευκό τριαντάφυλλο στο στόμα και γράφοντας ένα μήνυμα για τη σχέση της με τη μουσική.

«Η μουσική μας κυριεύει. Τη νιώθουμε, την τραγουδάμε, κάποιες φορές χορεύουμε μαζί της, την αφήνουμε να βγει από μέσα μας και συνεχίζουμε. Είναι δυνατή, ευάλωτη, γλυκιά και δυναμική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιλογή της να αποχωριστεί το επώνυμο με το οποίο έγινε διάσημη προκάλεσε ερωτήματα σε αρκετούς θαυμαστές της, καθώς το όνομα «Cyrus» είναι άμεσα συνδεδεμένο με την οικογένεια και την πορεία της στη μουσική βιομηχανία.

Η σχέση της Μάιλι με το οικογενειακό όνομα

Η Μάιλι Σάιρους γεννήθηκε ως Ντέστινι Χόουπ Σάιρους και έγινε γνωστή σε μικρή ηλικία μέσα από τη σειρά της Disney «Hannah Montana», έναν ρόλο που την μετέτρεψε σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Στη συνέχεια ακολούθησε μια επιτυχημένη μουσική καριέρα με μεγάλες επιτυχίες, όπως τα «Wrecking Ball», «Party in the U.S.A.» και «Flowers», ενώ κατάφερε σταδιακά να ξεφύγει από την εικόνα του παιδικού ειδώλου και να διαμορφώσει τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα.

Ο πατέρας της, Μπίλι Ρέι Σάιρους, είναι επίσης γνωστός μουσικός της κάντρι, με τη μεγάλη επιτυχία «Achy Breaky Heart» να τον καθιερώνει διεθνώς τη δεκαετία του 1990.

Η στήριξη του Μπίλι Ρέι Σάιρους

Ο Μπίλι Ρέι Σάιρους σχολίασε την απόφαση της κόρης του μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, υπερασπιζόμενος την επιλογή της και χαρακτηρίζοντάς την φυσική εξέλιξη για μια καλλιτέχνιδα του μεγέθους της.

Δημοσιεύοντας μια παλαιότερη φωτογραφία με τη Μάιλι και τον γιο του Μπρέισον, έγραψε ότι η οικογένεια παραμένει πιο σημαντική από ποτέ.

«Πάντα φώναζα την κορούλα μου Μάιλι. Απλώς… Μάιλι. Όπως ακριβώς φώναζα πάντα τον μικρό μου γιο Μπρέισον», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πριν γίνει γνωστός με το επώνυμο Σάιρους, ήταν απλώς ο Μπίλι, θυμίζοντας πως πολλοί μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν καθιερωθεί παγκοσμίως με ένα μόνο όνομα.

«Ανέφερα τη Ντόλι και τη Σερ. Το σκέφτομαι ολοένα και περισσότερο… τον Έλβις… τον Πρινς… και ούτω καθεξής. Είναι μια φυσική εξέλιξη για έναν εμβληματικό θρύλο σούπερ σταρ», έγραψε.

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί, σύμφωνα με τον ίδιο, όχι απομάκρυνση από την οικογένεια ή την κληρονομιά της, αλλά ένα νέο στάδιο στην καλλιτεχνική διαδρομή της κόρης του.

Η Μάιλι Σάιρους, ή πλέον απλώς «Miley», ετοιμάζεται έτσι να παρουσιάσει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας της, έχοντας ήδη πίσω της περισσότερα από 15 χρόνια διεθνούς παρουσίας στη μουσική σκηνή.