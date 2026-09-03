Ρίσκο και απορίες

Μεγάλο ρίσκο παίρνει η ΑΕΚ με την απόφασή της να μην αποκτήσει δεξί μπακ. Ο Νίκολιτς μάλιστα άφησε εκτός λίστας για το Champions League τον Γκεοργκίεφ, ο οποίος υποτίθεται πως υπολογίζεται για αυτή τη θέση. Οι κιτρινόμαυροι έχουν για το δεξί άκρο της άμυνας μόνο τον Ρότα που πέρυσι έπαιζε ασταμάτητα και κάποια στιγμή, αναπόφευκτα, θα κλατάρει… Στη Νέα Φιλαδέλφεια όμως αποφάσισαν να μην αποκτήσουν παίκτη για αυτή τη θέση, απόφαση που έχει προκαλέσει απορίες και σε ανθρώπους εντός ομάδας, παρά το γεγονός ότι εμπιστεύονται Νίκολιτς και Ριμπάλτα. Η Ένωση παίρνει μεγάλο ρίσκο και το θέμα δεν αφορά μόνο την Ευρώπη αλλά και το πρωτάθλημα, το οποίο είναι και ο πρώτος στόχος.

«Απειλή» για Ελ Κααμπί

Εύκολη νίκη για τον Ολυμπιακό στη Λάρισα στην πρεμιέρα του κυπέλλου, με τον Γκονσάλες να σκοράρει. Ο Μεξικανός το ήθελε πολύ αυτό το πρώτο γκολ με τους ερυθρόλευκους, ειδικά μετά το δοκάρι που είχε κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, με την απόδοσή του να ικανοποιεί πλήρως τον Μεντιλίμπαρ. Όχι μόνο για το γκολ αλλά και για τη συμμετοχή του στο παιχνίδι, τη διάθεση που έδειχνε να βοηθήσει τους συμπαίκτες του. Στον Ολυμπιακό πιστεύουν πολύ στον Γκονσάλες και η παρουσία του μπορεί να κάνει καλό και στον Ελ Κααμπί, δεν θα είναι κακό το να νιώσει λίγο ο Μαροκινός ότι… απειλείται, ότι υπάρχει ανταγωνιστής για τη θέση του φορ.

Δεν είναι απαραίτητος

Εκτός ευρωπαϊκής λίστας άφησε ο Παναθηναϊκός τον Τσιριβέγια και το μέλλον του είναι αβέβαιο. Το γεγονός ότι δεν κρίθηκε απαραίτητος για την Ευρώπη αποτελεί μήνυμα για τον Ισπανό χαφ και αν έρθει πρόταση τις επόμενες μέρες οι πράσινοι θα τη συζητήσουν με μεγάλη διάθεση. Εδώ και μέρες άλλωστε είναι γνωστό πως στο τριφύλλι δεν… καίγονται για παραμονή του Τσιριβέγια οπωσδήποτε, οπότε μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και τίποτα δεν θα πρέπει να αποκλειστεί. Δεν περίμενε τέτοια εξέλιξη ο Ισπανός μέσος όταν τελείωνε η περασμένη σεζόν, τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν όπως πίστευε.

Κι άλλη πίεση

Μεγάλη πίεση υπάρχει στον ΠΑΟΚ για μεταγραφές, όχι επειδή έμεινε στο 0-0 με τον ΟΦΗ στην πρεμιέρα του κυπέλλου. Οι τελευταίες κινήσεις του Ολυμπιακού, το μπαμ του Παναθηναϊκού με Ουναΐ, οι καλές προσθήκες της ΑΕΚ, όλα αυτά έχουν κάνει ακόμη μεγαλύτερη την ανάγκη για δυνατές μεταγραφές από τον Σαββίδη έστω και προς το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Ο δικέφαλος του βορρά άλλωστε έχει ακόμη ανοιχτά μέτωπα, πρέπει να αποκτήσει φορ και παίκτη που θα μπορεί να βοηθάει ανασταλτικά στο κέντρο. Και με τους μεγάλους της Αθήνας να ξοδεύουν μεγάλα ποσά, αυξάνεται και η πίεση προς τον Σαββίδη για τουλάχιστον μια μεγάλη κίνηση, στην επίθεση κατά προτίμηση.

Ενοχλημένοι με Μπακασέτα

Άσχημη εντύπωση έχει προκαλέσει σε όλους στον Παναθηναϊκό το θέμα του Μπακασέτα. Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας ήξερε από την αρχή του καλοκαιριού ότι δεν υπολογίζεται και τελικά μπήκε ο Σεπτέμβριος και ακόμη δεν έχει βρει ομάδα. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε πως θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο, προς το παρόν όμως παραμένει στους πράσινους, από τους οποίους συνεχίζει να πληρώνεται κανονικά. Αυτό που περίμεναν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ήταν ότι ο Μπακασέτας θα έκανε πιο εύκολη την αποχώρησή του από όταν έμαθε ότι δεν υπολογίζεται, αλλά δεν το έκανε.