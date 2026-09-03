Ο Αζεντίν Ουναΐ είναι και επισήμως παίκτης του Παναθηναϊκού και το βράδυ της Πέμπτης (3/9) θα είναι στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει από κοντά το ματς με τη Νίκη Βόλου για το κύπελλο Ελλάδας.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας τους προκαλώντας ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών, οι οποίοι ανυπομονούν να δουν ξανά σε δράση τον διεθνή Μαροκινό χαφ με τη φανέλα της ομάδας τους.

Αυτό δεν θα γίνει, φυσικά, στο ματς κυπέλλου με τη Νίκη Βόλου, ο Ουναΐ όμως θα είναι κανονικά στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι και έστειλε το μήνυμά του στους φιλάθλους μέσω ενός βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ στα social media.

«Γεια σε όλους. Επέστρεψα. Θα σας δω στο γήπεδο το βράδυ. Τα λέμε εκεί», ήταν τα λόγια του Μαροκινού.