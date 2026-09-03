Έπειτα από περισσότερες από 250 ημέρες συνεχούς παραμονής στον ωκεανό, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln κατέπλευσε στην Ταϊλάνδη, προσφέροντας στους περίπου 5.000 ναύτες του την πρώτη ευκαιρία για ανάσα και ξεκούραση.

Το πολεμικό πλοίο είχε αναχωρήσει από το Σαν Ντιέγκο για μια εξάμηνη αποστολή, όμως η έξαρση της κρίσης στη Μέση Ανατολή οδήγησε στην εκτροπή του προς τον Κόλπο, χωρίς καμία ενδιάμεση στάση σε λιμάνι.

🇹🇭🇺🇸 Let the debauchery begin!



The sailors from the USS Abraham Lincoln are now on dry land as they arrive in Pattaya, Thailand, for a 5-day reprieve after a record 286 days at sea.



Around 5,000 sailors and Marines were bused into the longtime Vietnam War era R&R hub. Thai… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 2, 2026

Η εξαντλητική αυτή ανάπτυξη προκάλεσε έντονες ανησυχίες ακόμη και στο αμερικανικό Κογκρέσο, με αναφορές για ελλείψεις τροφίμων, σοβαρά προβλήματα υποδομών και τεράστια ψυχολογική πίεση, ενώ συγγενείς των στρατιωτικών παρομοίασαν το αεροπλανοφόρο με «πλωτή μεταλλική φυλακή».

Ο κυβερνήτης του πλοίου, πλοίαρχος Νταν Κίλερ, χαρακτήρισε την άφιξη στην Πατάγια ως μια «απολύτως δικαιολογημένη ανάπαυλα» για το ταλαιπωρημένο πλήρωμα.

«Πλωτή φυλακή» τέλος: Τώρα «απόβαση» στην Πατάγια

Παρά τον ενθουσιασμό των στρατιωτικών, οι αμερικανικές και ταϊλανδικές αρχές έχουν επιβάλει αυστηρότατα μέτρα και περιορισμούς. Στους ναύτες απαγορεύτηκε η είσοδος σε κακόφημες περιοχές της πόλης, όπως η περίφημη Soi 6, η επίσκεψη σε καταστήματα κάνναβης, καθώς και επικίνδυνες δραστηριότητες όπως το τζετ σκι.



Παράλληλα, οι αρχές υπενθύμισαν ότι η πορνεία παραμένει παράνομη, παρά το γεγονός ότι η Πατάγια φημίζεται παγκοσμίως για τη νυχτερινή ζωή και τον σεξοτουρισμό, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η ιστορία της πόλης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον αμερικανικό στρατό, καθώς μετατράπηκε από ένα ήσυχο ψαροχώρι σε τουριστικό θέρετρο κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ, όταν οι στρατιώτες πήγαιναν εκεί με άδεια. Η τωρινή παρουσία αποτελεί τη μεγαλύτερη ναυτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην περιοχή από το 1975.

U.S. sailors from the USS Abraham Lincoln are attracting quite an audience in Thailand: https://t.co/haVLsO4hX6 pic.twitter.com/74ty3UrMcd — Mohsin Ali (@Mohsin_o2) September 3, 2026

Ο δήμαρχος της πόλης τόνισε ότι η Πατάγια προσπαθεί πλέον να αλλάξει προφίλ, προβάλλοντας τον οικογενειακό και αθλητικό τουρισμό, ενώ εκτίμησε ότι η άφιξη των ναυτών θα ενισχύσει την τοπική οικονομία με έως και 2,3 εκατομμύρια ευρώ.



Μετά την ολιγοήμερη αυτή στάση, το πλήρωμα αναμένεται να πάρει τελικά τον δρόμο της επιστροφής για τις ΗΠΑ.