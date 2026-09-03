Την επιθυμία του να επενδύσει στη Νόριτς αγοράζοντας τις μετοχές της εξέφρασε ο Χιου Τζάκμαν, καθώς είναι η αγαπημένη του ομάδα λόγω της μητέρας του.

Ο 57χρονος Αυστραλός ηθοποιός δηλώνει οπαδός της Νόριτς από μικρό παιδί επειδή η μητέρα του κατάγεται από την πόλη και τώρα θέλει εκτός από φίλαθλος να γίνει και ιδιοκτήτης του κλαμπ.

Ο Τζάκμαν αποκάλυψε σε δηλώσεις του ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για την αγορά των μετοχών της Νόρις, ομάδα που αγωνίζεται στην Championship, τη 2η Κατηγορία της Αγγλίας.

«Ενδιαφέρομαι πολύ και συζητάμε για αυτό το ενδεχόμενο αυτή την περίοδο. Είναι μια συναρπαστική ομάδα και πιστεύω θα είναι συναρπαστική και η σεζόν», είπε ο 57χρονος ηθοποιός.

Αν το σχέδιο του Τζάκμαν γίνει πράξη, τότε θα είναι αντίπαλος με τον συμπρωταγωνιστή του στο «Deadpoll & Wolverine», Ράιαν Ρέινολντς, που έχει αγοράσει τις μετοχές της Ρέξαμ και αγωνίζεται και αυτή στην Championship.

«Έχω πάει στο γήπεδο κάποιες φορές, αγαπώ τη Νόριτς και τη φετινή σεζόν θα εξασφαλίσουμε την άνοδο στην Premier League. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου. Προβλέπω ότι η Νόρις και η Ρέξαμ θα εξασφαλίσουν την άνοδό τους φέτος», πρόσθεσε ο Τζάκμαν.