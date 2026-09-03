Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, τα θύματα υπέβαλαν επίσημα δήλωση με την οποία απέσυραν τις καταγγελίες τους, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχουν πλέον καμία απαίτηση απέναντι στον ποδοσφαιριστή ή στα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Ως αποτέλεσμα, το δικαστήριο έπαυσε οριστικά τη διαδικασία σε βάρος του Ασένθιο.

Η υπόθεση, ωστόσο, παραμένει ανοιχτή για τους τρεις πρώην συμπαίκτες του στην ακαδημία της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οι κατηγορίες για τη διακίνηση του συγκεκριμένου υλικού εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ.

Ο αμυντικός της Ρεάλ έχει, πάντως, να διαχειριστεί και ένα ακόμη εξωαγωνιστικό ζήτημα. Πριν από λίγες ημέρες απασχόλησε τις ισπανικές αρχές στην Γκραν Κανάρια, καθώς φέρεται να εντοπίστηκε να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Για τη συμπεριφορά του τοποθετήθηκε και ο Ζοζέ Μουρίνιο, τονίζοντας πως δεν επικροτεί τις συγκεκριμένες ενέργειες. Όπως υπογράμμισε, ένας ποδοσφαιριστής που εκπροσωπεί έναν σύλλογο οφείλει να αντιλαμβάνεται ότι οι πράξεις του εκτός αγωνιστικού χώρου μπορούν να επηρεάσουν και την εικόνα της ομάδας.