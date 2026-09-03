Η σορός του Ράτκο Μλάντιτς, ο οποίος καταδικάστηκε για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αναμένεται να φτάσει στη Σερβία αργά το απόγευμα, δήλωσε ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Ο Βούτσιτς πρόσθεσε ότι το κράτος θα είναι έτοιμο να παράσχει κάθε είδους υλικοτεχνική και άλλη υποστήριξη, καθώς και θα βοηθήσει στη διατήρηση της δημόσιας τάξης κατά την διάρκεια της κηδείας.

«Θα είμαστε εκεί για να παρέχουμε κάθε είδους υλικοτεχνική υποστήριξη στην μεταφορά αλλά και υποστήριξη για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης, της ειρήνης και της ασφάλειας», δήλωσε ο Βούτσιτς. Για τον τόπο ταφής του Μλάντιτς θα αποφασίσει η οικογένεια του.

Ο Μλάντιτς απεβίωσε στις 27 Αυγούστου στο νοσοκομείο των φυλακών του δικαστηρίου της Χάγης όπου νοσηλευόταν.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) καταδίκασε τον Μλάντιτς σε ισόβια κάθειρξη στις 8 Ιουνίου του 2021.

Κρίθηκε ένοχος για γενοκτονία που διαπράχθηκε εναντίον περίπου 8.000 Βόσνιων Μουσουλμάνων στη Σρεμπρένιτσα, μια περιοχή που βρισκόταν υπό την προστασία του ΟΗΕ, το καλοκαίρι του 1995 όταν ξεκίνησε η επίθεση του Σερβοβοσνικού στρατού.

Καταδικάστηκε επίσης για διώξεις και βίαιο εκτοπισμό Βοσνίων και Κροατών σε όλη τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τρομοκράτηση αμάχων κατά την πολιορκία του Σεράγεβο και κράτηση σε ομηρία μέλων των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ κατά τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ το 1995.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η οποία ξεκίνησε στις 16 Μαΐου 2012 και διήρκεσε 530 ημέρες, κλήθηκαν 592 μάρτυρες και παρουσιάστηκαν περίπου 10.000 αποδεικτικά στοιχεία.