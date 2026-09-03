Στα ίχνη μεγάλου εγκληματικού δικτύου έφτασε η ΕΛ.ΑΣ. στην Κορινθία, εντοπίζοντας μια πλήρως οργανωμένη φυτεία κάνναβης σε δύσβατη δασική περιοχή. Οι αστυνομικοί αντίκρισαν μια τεράστια εγκατάσταση με 2.189 δενδρύλλια, το ύψος των οποίων έφτανε έως και τα 2,10 μέτρα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος για το κύκλωμα ξεπερνούσε τα 3,3 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιχείρηση της Αστυνομίας οδήγησε στη σύλληψη ενός 27χρονου αλλοδαπού, ο οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω την ώρα που πότιζε και σκάλιζε τα φυτά. Ο χώρος είχε εκχερσωθεί κατάλληλα και διέθετε πλήρη φυσική συγκάλυψη, ενώ το αρδευτικό σύστημα και ο εξοπλισμός καλλιέργειας μαρτυρούν συστηματική δράση.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι μέλη του κυκλώματος είχαν διαμορφώσει στον χώρο υποδομές μακροχρόνιας διαμονής, στήνοντας σκηνές, ακόμη και υπαίθρια κουζίνα, ώστε να επιβλέπουν τη φυτεία σε εικοσιτετράωρη βάση.

Όλα τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, ενώ σε βάρος του 27χρονου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των ασύλληπτων συνεργών του.

Κατά την έρευνα στον χώρο της φυτείας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

12 κιλά και 876 γραμμάρια κάνναβης,

αυτοσχέδια αποξηραντήρια,

δεξαμενή,

θερμοκήπιο,

μηχάνημα-αποξηραντήριο,

όχημα,

ένα κινητό τηλέφωνο,

καθώς και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία της φυτείας.

Τα ειδικά αποξηραντήρια στον χώρο μαρτυρούν οργανωμένο κύκλωμα

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται η υποδομή ενός οργανωμένου εγκληματικού δικτύου, καθώς οι αρχές εντόπισαν ειδικά αποξηραντήρια και εξοπλισμό που αποδεικνύουν την επιτόπια επεξεργασία της παραγωγής. Το προσδοκώμενο όφελος της σπείρας αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 3.300.000 ευρώ. Ο 27χρονος συλληφθείς οδηγείται στις δικαστικές Αρχές, ενώ το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Κορίνθου συνεχίζει τις έρευνες.