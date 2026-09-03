Ο Γιαν Μοντέρο ενσωματώθηκε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, ο οποίος θα αγωνιστεί στο «CRETE IBT» χωρίς τον Κώστα Παπανικολάου και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Ο Δομινικανός γκαρντ, η πιο δυνατή μεταγραφή των πρωταθλητών Ευρώπης, προσγειώθηκε την Τετάρτη (2/9) στην Αθήνα και μία μέρα μετά μπήκε στις προπονήσεις της ομάδας στο νέο προπονητήριο του ΣΕΦ.

Ο Μοντέρο άρχισε, επομένως, τη δουλειά υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα και οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται για την επιστροφή τους στο παρκέ, καθώς την Παρασκευή (4/9) θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε για το «CRETE IBT».

Πρόκειται για ένα τουρνουά στο οποίο ο Ολυμπιακός θα δώσει δυνατά φιλικά και θα το κάνει χωρίς τους Παπανικολάου και Λαρεντζάκη, οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή.

Ο πρώτος λόγω ενός τραυματισμού στο γόνατο και ο δεύτερος επειδή γίνονται συζητήσεις για την αποδέσμευσή του και τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, με την οποία έχει συμφωνήσει.