Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική αργά το βράδυ της Τρίτης 01/09, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο πολυκατοικίας στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Συνεωνίδου, όπου οι φλόγες εμφανίστηκαν σε δώμα που βρίσκεται στον τέταρτο όροφο του κτιρίου. Από τα πρώτα στοιχεία δεν προκύπτει ότι βρισκόταν κάποιος στο εσωτερικό του την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, ενώ δεν υπήρξε ανάγκη απομάκρυνσης ή διάσωσης ενοίκων.

Η ειδοποίηση προς το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής έγινε λίγο πριν τα μεσάνυτα και στο σημείο κατευθύνθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις.

Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες, οι οποίοι έφτασαν με πέντε οχήματα, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη. Κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με πέντε (5) οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 1, 2026

Η επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε την εξάπλωση των φλογών στην υπόλοιπη πολυκατοικία.

Έρευνες για τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς διεξάγει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.