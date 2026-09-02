Ακούστε το άρθρο

Κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα εξαώροφης πολυκατοικίας, επί της οδού Μυκηνών στην Καλλιθέα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 17:30.

Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Από το διαμέρισμα οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν 80χρονη, η οποία έφερε ελαφρά εγκαύματα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.