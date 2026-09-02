Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ θα πληρώνουν περισσότερα από 35.000 δολάρια τον χρόνο για το σχολείο στο οποίο θα φοιτήσουν ο Άρτσι και η Λίλιμπετ, καθώς τα δύο παιδιά ξεκινούν τη νέα σχολική χρονιά στη Βρετανία μετά την επιστροφή της οικογένειας από την Καλιφόρνια.

Το όνομα του σχολείου δεν έχει γίνει γνωστό, όμως οι πληροφορίες που δημοσιεύονται για τις εγκαταστάσεις του δίνουν μια αρκετά σαφή εικόνα για το επίπεδο του εκπαιδευτηρίου.

Τα δύο παιδιά, ηλικίας επτά και πέντε ετών αντίστοιχα, αναμένεται να περάσουν για πρώτη φορά από τις πόρτες του νέου τους σχολείου αυτή την εβδομάδα. Η επιλογή έρχεται λίγες ημέρες μετά την εγκατάσταση της οικογένειας στη Βρετανία, ύστερα από περίπου έξι χρόνια ζωής στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας.

Ένα σχολείο με πισίνα, θέατρο και πρόσβαση σε ποτάμι

Οι πληροφορίες για το σχολείο του Άρτσι και της Λίλιμπετ προέρχονται από το Page Six, το οποίο αναφέρει ότι τα ετήσια δίδακτρα ξεπερνούν τα 35.000 δολάρια.

Το εκπαιδευτήριο διαθέτει εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο, μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις και γήπεδα με συνθετικό χλοοτάπητα. Υπάρχει ακόμη πρόσβαση σε ποτάμι, όπου οι μαθητές μπορούν να κάνουν δραστηριότητες όπως κωπηλασία και καγιάκ.

Οι εγκαταστάσεις συνεχίζονται και στους χώρους που αφορούν την καλλιτεχνική και επιστημονική εκπαίδευση. Υπάρχουν στούντιο τέχνης, αίθουσα μαγειρικής, εργαστήρια φυσικών επιστημών, μεγάλο θέατρο και ξεχωριστό κέντρο μουσικής και παραστατικών τεχνών, με αίθουσες για πρόβες, διδασκαλία και παραστάσεις.

Ακόμη και το φαγητό αποτελεί μέρος της εικόνας. Οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε τραπεζαρία που σερβίρει πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, με το ρεπερτόριο να περιλαμβάνει από φαλάφελ μέχρι αρνί μαγειρεμένο αργά.

Το σχολείο, πάντως, δεν έχει κατονομαστεί. Το Page Six επέλεξε να μην αποκαλύψει την ταυτότητά του για λόγους ιδιωτικότητας και ασφάλειας.

Γιατί κρατούν μυστικό το σχολείο

Η μυστικότητα δεν αφορά μόνο την επωνυμία του εκπαιδευτηρίου. Η επιστροφή των Χάρι και Μέγκαν στη Βρετανία έχει ήδη προκαλέσει αυξημένο ενδιαφέρον γύρω από την καθημερινότητα της οικογένειας, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο Άρτσι και η Λίλιμπετ θα ενταχθούν σε βρετανικό σχολικό περιβάλλον.

Μία ημέρα πριν από τη δημοσίευση της πληροφορίας για το νέο σχολείο, έγινε γνωστό ότι γονείς σε σχολείο της περιοχής των Cotswolds, όπου αναζητούν κατοικία οι Σάσεξ, έλαβαν επιστολή με οδηγίες για την προστασία της ιδιωτικότητας των μαθητών.

Οι γονείς κλήθηκαν, μεταξύ άλλων, να μην τραβούν φωτογραφίες ή βίντεο παιδιών και να μην κοινοποιούν πληροφορίες για μαθητές και οικογένειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το συγκεκριμένο σχολείο, ωστόσο, δεν είναι αυτό στο οποίο θα φοιτήσουν ο Άρτσι και η Λίλιμπετ.

Από το Μοντεσίτο στη βρετανική σχολική καθημερινότητα

Για τον Άρτσι, η αλλαγή έχει και μια ιδιαίτερη διάσταση. Γεννήθηκε στη Βρετανία το 2019, όμως μεγάλωσε ουσιαστικά στην Καλιφόρνια. Η Λίλιμπετ, αντίθετα, γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2021.

Τα δύο παιδιά είχαν περιορισμένη παρουσία στη Βρετανία τα προηγούμενα χρόνια. Η πιο γνωστή κοινή επίσκεψή τους ήταν τον Ιούνιο του 2022, όταν ταξίδεψαν με τους γονείς τους στο Ηνωμένο Βασίλειο για τους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄.

Τώρα η καθημερινότητά τους αλλάζει αρκετά. Δεν πρόκειται για μια σύντομη επίσκεψη ή για μερικές ημέρες διακοπών. Η οικογένεια έχει επιστρέψει στη Βρετανία και εξετάζει πλέον πιο μόνιμη εγκατάσταση στα Cotswolds, κοντά στο Χάιγκροουβ, την εξοχική κατοικία του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα.

Η εκπαίδευση των παιδιών ήταν από τα βασικά ζητήματα που έπρεπε να διευθετηθούν μετά την επιστροφή. Τις προηγούμενες εβδομάδες είχαν αναφερθεί διάφορα βρετανικά σχολεία ως πιθανοί προορισμοί, μεταξύ αυτών το Ludgrove, το Bedales και το Lambrook. Ωστόσο, καμία από αυτές τις αναφορές δεν είχε επιβεβαιώσει το τελικό σχολείο.