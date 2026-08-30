Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (30/8) σε δάσος στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 15ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα. Από αέρος, ρίψεις πραγματοποιούν έξι αεροσκάφη.