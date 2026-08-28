Σε κατάσταση συναγερμού τίθενται το Σάββατο 29 Αυγούστου η Ρόδος και η Κάρπαθος, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών κατατάσσεται στην ανώτατη κατηγορία 5, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Όπως ανακοίνωσε η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και επιφυλακής βρίσκονται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες. Στην κατηγορία κινδύνου 5 εντάσσονται οι Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου και Καρπάθου-Κάσου, ενώ πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος, κατηγορίας 4, στις Κυκλάδες, την Κω και την Κάλυμνο.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καλεί κατοίκους και επισκέπτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Ιδιαίτερη σύσταση απευθύνεται σε αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, οι οποίοι καλούνται να τηρούν αυστηρά τις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις.

Για το Σάββατο θα ισχύσει επίσης απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Στις περιοχές όπου ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 5, η απαγόρευση θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και έως τις 6 το πρωί της επόμενης.

Για τις περιοχές κατηγορίας 4, η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Στα Δωδεκάνησα τα μέτρα αφορούν, μεταξύ άλλων, περιοχές στη Ρόδο, τη Σύμη, την Κω, την Κάλυμνο και την Κάρπαθο.