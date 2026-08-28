Ο Κέβιν Γουόρς, πρόεδρος της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), δήλωσε σήμερα ότι το ύψος του πληθωρισμού της χώρας είναι «ανησυχητικό», τονίζοντας ότι «δύσκολα» μπορεί να χαρακτηρίσει τη νομισματική πολιτική «περιοριστική».



Αυτές οι δηλώσεις αφήνουν να εννοηθεί ότι στην επόμενη συνεδρίασή της η ομοσπονδιακή τράπεζα θα συνεχίζει να διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκιά της.

«Συνολικά, δύσκολα θα μπορούσα να χαρακτηρίσω τους οικονομικούς όρους ως περιοριστικούς», δήλωσε ο Γουόρς στην πρώτη του ομιλία στην ετήσια συνάντηση στο Jackson Hole, ένα εθνικό πάρκο στις δυτικές ΗΠΑ.

Επενδυτές ανέμεναν την ομιλία του, ενοχλημένοι από τις ελάχιστες δημόσιες τοποθετήσεις του από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάιο. Στην ομιλία του σήμερα ο νέος πρόεδρος της Fed ήταν ξεκάθαρος ότι η καταπολέμηση του πληθωρισμού είναι «τώρα» η προτεραιότητα.

Η αύξηση των τιμών, την οποία περιέγραψε ως «ανησυχητική», παρέμεινε στο 3,7% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο. Η Fed στοχεύει στο 2%, έναν στόχο που δεν έχει επιτευχθεί για περισσότερα από πέντε χρόνια.

Αντιθέτως, ο Γουόρς λέει ότι είναι «εντυπωσιασμένος από τη συνολική απόδοση» της μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο, «η οποία φαίνεται να έχει ενισχυθεί». Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, «η χώρα μας τα πάει καλά», είπε.

Ο Γουόρς διορίστηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν κρύβει ότι θέλει να μειωθούν τα επιτόκια, με στόχο, όπως τονίζει, να δοθεί μια ώθηση στην οικονομία. Τα επιτόκια κυμαίνονται σήμερα μεταξύ 3,50% και 3,75%.

Ο Τραμπ ασκούσε διαρκώς πιέσεις στον προκάτοχό του Γουόρς, τον Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος επανειλημμένα μιλούσε υπέρ της ανεξαρτησίας του θεσμού. Η ομιλία του Γουόρς δεν είχε καμία αναφορά σε αυτό το θέμα. Η επόμενη συνεδρίαση της Fed θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, τρία από τα δώδεκα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδιακής τράπεζας ψήφισαν κατά, ζητώντας αύξηση των επιτοκίων. Τελικά, η Fed διατήρησε σήμερα αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο εύρος του 3,50% έως 3,75%.

Η Fed έχει αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια από τον Δεκέμβριο του 2025.