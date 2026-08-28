Η οικογένεια του Νεϊμάρ έδωσε τη λύση στο οικονομικό αδιέξοδο της Σάντος, βοηθώντας τον Βραζιλιάνικο σύλλογο να εξοφλήσει την οφειλή του προς τη Μονακό και να απαλλαγεί από το μεταγραφικό ban της FIFA.

Το ποσό που παρέμενε ανεξόφλητο από τη μεταγραφή του Ζαν Λούκας από την Μονακό ανερχόταν σε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ, με τη Γαλλική ομάδα να κάνει προσφυγή στην Παγκόσμια Ομοσπονδία για τη μη καταβολή της τελευταίας δόσης της συμφωνίας.

Έτσι, η FIFA είχε αποφασίσει να καταβάλει η Σάντος το οφειλόμενο ποσό, μαζί με περίπου 32.800 ευρώ σε τόκους, διαφορετικά δεν θα είχε δικαίωμα για νέες μεταγραφές.

Μετά από την εξέλιξη αυτή η εταιρεία της οικογένειας του Νεϊμάρ, κάλυψε άμεσα το ποσό που απαιτούνταν, επιτρέποντας στη Σάντος να τακτοποιήσει την οφειλή της και να αποκτήσει ξανά τη δυνατότητα πραγματοποίησης μεταγραφών.

«Η Σάντος εξόφλησε το Transfer Ban και είναι ξανά ελεύθερη να δραστηριοποιηθεί στη μεταγραφική αγορά. Η συμφωνία κατέστη δυνατή χάρη στην υποστήριξη της NR Sports, μέσω της οποίας ο σύλλογος έλαβε άμεση οικονομική ενίσχυση», ανέφερε μεταξύ άλλων ο σύλλογος.