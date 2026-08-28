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Δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης αποκαλύπτουν το μέγεθος της βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ και το Θιβέτ. Κτίρια, γέφυρες και ολόκληροι οικισμοί, οι οποίοι βρέθηκαν στην καταστροφική πορεία του τεράστιου όγκου παγετωνικού νερού, έχουν εξαφανιστεί ολοσχερώς από τον χάρτη.

Οι ξαφνικές πλημμύρες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 584 ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Η στάθμη των ποταμών αυξήθηκε κατά εννέα μέτρα σε 30 λεπτά, όταν τμήμα παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στο ποτάμι. Στο συνοριακό σημείο Ρασουβαγκάντι, κτίρια και υποδομές ισοπεδώθηκαν πλήρως, μετατρέποντας την περιοχή σε γυμνό πέτρινο τοπίο.

Σε εικόνες του Απριλίου του 2024, το σημείο διακρινόταν καθαρά με κτίρια και γήπεδο μπάσκετ, ενώ σήμερα η περιοχή έχει μετατραπεί σε ένα γυμνό πέτρινο τοπίο. Πρόκειται για το ίδιο τμήμα των Ιμαλαΐων που καταγράφηκε σε σοκαριστικό βίντεο από κύκλωμα παρακολούθησης τη στιγμή που ο όγκος νερού χτυπά την περιοχή.

Εικόνες πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες σε Νεπάλ και Θιβέτ αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής, με ολόκληρους οικισμούς να έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από τον χάρτη. Οι συγκρίσεις δείχνουν δρόμους, σπίτια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις να έχουν παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά, ενώ σε αρκετές περιοχές το τοπίο έχει αλλάξει δραματικά μέσα σε λίγες ώρες. Σε ορισμένα σημεία, εκεί όπου υπήρχαν σπίτια και δρόμοι, πλέον διακρίνονται μονάχα λάσπη, μπάζα και κοίτες ποταμών με νέα μορφή.

Ο Σιμόν Γκασκουάν, ερευνητής από το Κέντρο Διαστημικών Μελετών της Βιόσφαιρας, σημείωσε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ότι «οι δορυφορικές εικόνες του Sentinel-2 έδειξαν πως η πλημμύρα έπληξε την περιοχή με τόσο μεγάλη ορμή, ώστε το νερό εισέβαλε προς τα πάνω στην ανηφορική πλαγιά για τουλάχιστον 2,5 χιλιόμετρα».

Η καταστροφή πυροδοτήθηκε όταν τμήμα παγετώνα αποκολλήθηκε και κατέπεσε στο ποτάμι. Χαμηλότερα, οι πεδινές περιοχές του χωριού Σιάπρου Μπέσι έχουν παρασυρθεί πλήρως, αφήνοντας πίσω μόνο λάσπη.

Η πρόσβαση για τον εντοπισμό επιζώντων είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των υποδομών διαλύθηκε.

Κοντά στο Σιάπρου Μπέσι, η γέφυρα στον ποταμό Τρισούλι εξαφανίστηκε πλήρως, όπως συνέβη και με άλλες γέφυρες της περιοχής που παρασύρθηκαν από τον ορμητικό χείμαρρο.