Δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης αποκαλύπτουν το μέγεθος της βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ και το Θιβέτ. Κτίρια, γέφυρες και ολόκληροι οικισμοί, οι οποίοι βρέθηκαν στην καταστροφική πορεία του τεράστιου όγκου παγετωνικού νερού, έχουν εξαφανιστεί ολοσχερώς από τον χάρτη.



Οι ξαφνικές πλημμύρες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 584 ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Η στάθμη των ποταμών αυξήθηκε κατά εννέα μέτρα σε 30 λεπτά, όταν τμήμα παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στο ποτάμι. Στο συνοριακό σημείο Ρασουβαγκάντι, κτίρια και υποδομές ισοπεδώθηκαν πλήρως, μετατρέποντας την περιοχή σε γυμνό πέτρινο τοπίο.

New footage of this week's flooding in Nepal. pic.twitter.com/MAgr4u2w74 — Open Source Intel (@Osint613) August 28, 2026

Σε εικόνες του Απριλίου του 2024, το σημείο διακρινόταν καθαρά με κτίρια και γήπεδο μπάσκετ, ενώ σήμερα η περιοχή έχει μετατραπεί σε ένα γυμνό πέτρινο τοπίο. Πρόκειται για το ίδιο τμήμα των Ιμαλαΐων που καταγράφηκε σε σοκαριστικό βίντεο από κύκλωμα παρακολούθησης τη στιγμή που ο όγκος νερού χτυπά την περιοχή.

Catastrophic Mudslide in Nepal and Tibet:

A massive debris flow struck the Himalayan region on 26 August 2026, killing at least 350 people and leaving over 1,300 missing, making it one of the deadliest disasters in the region since a major earthquake over a decade ago. The event… — The Daily News Opinion 📰 (@2DayNewsOpinion) August 28, 2026

Εικόνες πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες σε Νεπάλ και Θιβέτ αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής, με ολόκληρους οικισμούς να έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από τον χάρτη. Οι συγκρίσεις δείχνουν δρόμους, σπίτια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις να έχουν παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά, ενώ σε αρκετές περιοχές το τοπίο έχει αλλάξει δραματικά μέσα σε λίγες ώρες. Σε ορισμένα σημεία, εκεί όπου υπήρχαν σπίτια και δρόμοι, πλέον διακρίνονται μονάχα λάσπη, μπάζα και κοίτες ποταμών με νέα μορφή.

New from @vantortech, absolutely astonishing images of the China-Nepal Gyirong Port/Rasuwagadhi border post.



Literally nothing is left.



(Before 19 April, After 27 Aug) pic.twitter.com/UPebLiXT3E — Geoff Brumfiel (@gbrumfiel) August 27, 2026

Ο Σιμόν Γκασκουάν, ερευνητής από το Κέντρο Διαστημικών Μελετών της Βιόσφαιρας, σημείωσε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ότι «οι δορυφορικές εικόνες του Sentinel-2 έδειξαν πως η πλημμύρα έπληξε την περιοχή με τόσο μεγάλη ορμή, ώστε το νερό εισέβαλε προς τα πάνω στην ανηφορική πλαγιά για τουλάχιστον 2,5 χιλιόμετρα».

La catástrofe de #Nepal vista por sátelite, el antes y despues. La naturaleza implacable. Imágenes de Copernicus, Sentinel 2. pic.twitter.com/KYOpPCNBSE — Danilo Juarros (@DaniloJuarros) August 27, 2026

Η καταστροφή πυροδοτήθηκε όταν τμήμα παγετώνα αποκολλήθηκε και κατέπεσε στο ποτάμι. Χαμηλότερα, οι πεδινές περιοχές του χωριού Σιάπρου Μπέσι έχουν παρασυρθεί πλήρως, αφήνοντας πίσω μόνο λάσπη.

🚨 DEVASTATION IN NEPAL 🇳🇵



Latest satellite images reveal the horrifying aftermath of the glacier collapse that triggered a catastrophic flash flood in Nepal.



A before-and-after comparison shows a once lush, green valley transformed into a massive scar of mud, rocks and debris.… pic.twitter.com/XwMemDLoAw — Indian Observer (@ag_Journalist) August 28, 2026

Η πρόσβαση για τον εντοπισμό επιζώντων είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των υποδομών διαλύθηκε.

This satellite image clearly shows the Nepal-Tibet border office, and the entire stretch was completely devastated #Nepal #Rasuwagadhi #NepalFlood pic.twitter.com/CSikHHHMDR — Alok Kumar (@dmalok) August 28, 2026

Κοντά στο Σιάπρου Μπέσι, η γέφυρα στον ποταμό Τρισούλι εξαφανίστηκε πλήρως, όπως συνέβη και με άλλες γέφυρες της περιοχής που παρασύρθηκαν από τον ορμητικό χείμαρρο.