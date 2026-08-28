Τις εφιαλτικές στιγμές της κατάρρευσης παγετώνα στα Ιμαλάια κατέγραψε drone, σε βίντεο που φέρνουν στο φως τη γενεσιουργό αιτία για τις φονικές πλημμύρες που σάρωσαν το Νεπάλ και το Θιβέτ.



Το BBC Verify επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού, το οποίο αναρτήθηκε αρχικά στην κινεζική πλατφόρμα Xiaohongshu.



Τα πλάνα αποτυπώνουν την τεράστια κατολίσθηση κοντά στην κορυφή Langtang Lirung, σε υψόμετρο που ξεπερνά τα 7.200 μέτρα. Στο βίντεο διακρίνονται γιγαντιαίες στήλες σκόνης και φερτών υλικών να υψώνονται στον αέρα δίπλα στις χιονισμένες κορυφές.

Chinese tourist caught on drone video the moment after the glacier collapse that would trigger the massive landslide that destroyed China-Nepal border crossing.



Original video was posted on xhs by 黑沐 pic.twitter.com/NuqTfWMFyw — Carl Zha (@CarlZha) August 27, 2026

Η γεωγραφική τοποθεσία των λήψεων ταυτίζεται πλήρως με την πορεία των ορμητικών υδάτων που ισοπέδωσαν ολόκληρες περιοχές.

Στους 584 ανέρχονται οι επιβεβαιωμένοι νεκροί

Σε 579 ανήλθε ο τραγικός αριθμός των νεκρών στο Νεπάλ από την καταστροφική κατολίσθηση της Τετάρτης, με τους αγνοούμενους να φτάνουν τους 1.924, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται εκατοντάδες τουρίστες και προσκυνητές. Παράλληλα, οι κινεζικές Αρχές ανακοίνωσαν πέντε θανάτους στο Θιβέτ, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό της τραγωδίας στους 584 νεκρούς.



Χιλιάδες διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο στα Ιμαλάια για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από το φονικό τσουνάμι λάσπης, ενώ ο κίνδυνος νέων πλημμυρών παραμένει υψηλός. Την ίδια στιγμή, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής βοήθειας ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη των πληγεισών κοινοτήτων.

Συναγερμός για δύο λίμνες μετά τις φονικές πλημμύρες

Φόβοι για νέα υπερχείλιση και σαρωτικά κύματα λάσπης ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

Σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής βρίσκονται οι Αρχές του Νεπάλ, παρακολουθώντας στενά δύο λίμνες που σχηματίστηκαν αντίθετα στο ρεύμα της περιοχής η οποία επλήγη από τις πολύνεκρες πλημμύρες της Τετάρτης.



Σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών, ο κίνδυνος παραμένει άμεσος έως ότου αποστραγγιστούν πλήρως, καθώς η μία άρχισε ήδη να υπερχειλίζει. Δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες κινεζικής ομάδας διάσωσης αποτυπώνουν το μέγεθος της απειλής.

🚨 BREAKING: A newly formed barrier lake near the Nepal–China border is overflowing, raising fears of a second major flash flood. 🇳🇵🇨🇳

Rescue operations were temporarily suspended as authorities warned of a possible breach and moved people away from high-risk areas.

Nepal is… pic.twitter.com/NQJYzGqFBL — Adeel (@_adeel_azhar) August 28, 2026

Η κατάρρευση παγετώνα παρέσυρε βράχους, πάγο και λάσπη στα ποτάμια, προκαλώντας σαρωτικά κύματα που ισοπέδωσαν σπίτια και παρέσυραν γέφυρες, αφήνοντας πίσω χιλιάδες νεκρούς.

Τα πλάνα δείχνουν μεγάλες ποσότητες καφετιού νερού να συσσωρεύονται σε μια λεκάνη. Μέχρι σήμερα, το νερό είχε αποστραγγιστεί από αυτή τη λίμνη, σύμφωνα με νέες δορυφορικές εικόνες.

🚨🚨🚨#China alerts new barrier lake forms at #Nepal rivers confluence, posing high breach risk over next 3 days.



A significant barrier lake has formed near the confluence of the Chhochen Khola and Purepu Tsangpo rivers in Nepal, with its water volume estimated at 2 million… pic.twitter.com/XtMiX3YUvs — Shen Shiwei 沈诗伟 (@shen_shiwei) August 27, 2026

Οι εικόνες δείχνουν επίσης μια άλλη λίμνη που φαίνεται να μεγαλώνει σε μέγεθος και η επιφάνειά της είναι μεγαλύτερη από την πρώτη λίμνη, χωρίς καμία ορατή διέξοδο του νερού μέχρι σήμερα το πρωί, κάτι που σημαίνει ότι η πίεση του νερού μπορεί να εξακολουθεί να αυξάνεται εκεί.

Nepal and China have issued new flood warnings, as reports suggest that two recently formed Himalayan lakes may burst within days.



Witnesses have captured the devastating floods in China and Nepal from a nearby peak. pic.twitter.com/hiUX39YeKT — 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) August 27, 2026

Οι αρχές του Νεπάλ εξαρτώνται από τη δορυφορική απεικόνιση προκειμένου να εντοπίσουν καταστάσεις, αν και η παρακολούθηση περιορίζεται από τη διαθεσιμότητα των εικόνων, είπε ο Νεπαλέζος αξιωματούχος.



Το Νεπάλ σχεδιάζει να εγκαταστήσει κάμερες και αισθητήρες στη φορά του ρεύματος, μεταξύ άλλων κοντά στη συνοριακή πόλη Τιμούρε, και αξιολογεί επιλογές για ανάπτυξη ελικοπτέρων, είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.