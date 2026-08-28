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Τις εφιαλτικές στιγμές της κατάρρευσης παγετώνα στα Ιμαλάια κατέγραψε drone, σε βίντεο που φέρνουν στο φως τη γενεσιουργό αιτία για τις φονικές πλημμύρες που σάρωσαν το Νεπάλ και το Θιβέτ.

Το BBC Verify επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού, το οποίο αναρτήθηκε αρχικά στην κινεζική πλατφόρμα Xiaohongshu.

Τα πλάνα αποτυπώνουν την τεράστια κατολίσθηση κοντά στην κορυφή Langtang Lirung, σε υψόμετρο που ξεπερνά τα 7.200 μέτρα. Στο βίντεο διακρίνονται γιγαντιαίες στήλες σκόνης και φερτών υλικών να υψώνονται στον αέρα δίπλα στις χιονισμένες κορυφές.

Η γεωγραφική τοποθεσία των λήψεων ταυτίζεται πλήρως με την πορεία των ορμητικών υδάτων που ισοπέδωσαν ολόκληρες περιοχές.

Στους 584 ανέρχονται οι επιβεβαιωμένοι νεκροί

Σε 579 ανήλθε ο τραγικός αριθμός των νεκρών στο Νεπάλ από την καταστροφική κατολίσθηση της Τετάρτης, με τους αγνοούμενους να φτάνουν τους 1.924, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται εκατοντάδες τουρίστες και προσκυνητές. Παράλληλα, οι κινεζικές Αρχές ανακοίνωσαν πέντε θανάτους στο Θιβέτ, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό της τραγωδίας στους 584 νεκρούς.

Χιλιάδες διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο στα Ιμαλάια για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από το φονικό τσουνάμι λάσπης, ενώ ο κίνδυνος νέων πλημμυρών παραμένει υψηλός. Την ίδια στιγμή, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής βοήθειας ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη των πληγεισών κοινοτήτων.

Συναγερμός για δύο λίμνες μετά τις φονικές πλημμύρες

Φόβοι για νέα υπερχείλιση και σαρωτικά κύματα λάσπης ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
Σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής βρίσκονται οι Αρχές του Νεπάλ, παρακολουθώντας στενά δύο λίμνες που σχηματίστηκαν αντίθετα στο ρεύμα της περιοχής η οποία επλήγη από τις πολύνεκρες πλημμύρες της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών, ο κίνδυνος παραμένει άμεσος έως ότου αποστραγγιστούν πλήρως, καθώς η μία άρχισε ήδη να υπερχειλίζει. Δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες κινεζικής ομάδας διάσωσης αποτυπώνουν το μέγεθος της απειλής.

Η κατάρρευση παγετώνα παρέσυρε βράχους, πάγο και λάσπη στα ποτάμια, προκαλώντας σαρωτικά κύματα που ισοπέδωσαν σπίτια και παρέσυραν γέφυρες, αφήνοντας πίσω χιλιάδες νεκρούς.

Τα πλάνα δείχνουν μεγάλες ποσότητες καφετιού νερού να συσσωρεύονται σε μια λεκάνη. Μέχρι σήμερα, το νερό είχε αποστραγγιστεί από αυτή τη λίμνη, σύμφωνα με νέες δορυφορικές εικόνες.

Οι εικόνες δείχνουν επίσης μια άλλη λίμνη που φαίνεται να μεγαλώνει σε μέγεθος και η επιφάνειά της είναι μεγαλύτερη από την πρώτη λίμνη, χωρίς καμία ορατή διέξοδο του νερού μέχρι σήμερα το πρωί, κάτι που σημαίνει ότι η πίεση του νερού μπορεί να εξακολουθεί να αυξάνεται εκεί.

Οι αρχές του Νεπάλ εξαρτώνται από τη δορυφορική απεικόνιση προκειμένου να εντοπίσουν καταστάσεις, αν και η παρακολούθηση περιορίζεται από τη διαθεσιμότητα των εικόνων, είπε ο Νεπαλέζος αξιωματούχος.

Το Νεπάλ σχεδιάζει να εγκαταστήσει κάμερες και αισθητήρες στη φορά του ρεύματος, μεταξύ άλλων κοντά στη συνοριακή πόλη Τιμούρε, και αξιολογεί επιλογές για ανάπτυξη ελικοπτέρων, είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.