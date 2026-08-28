Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ παραμένει η Μύκονος, με τους ελεγκτές να αξιοποιούν πλέον όχι μόνο τα στοιχεία του myDATA, αλλά κάθε διαθέσιμο ίχνος που μπορεί να αποκαλύψει αδήλωτη οικονομική δραστηριότητα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση περιπτέρου στην Άνω Μερά, όπου ένα απλό ημερολόγιο που κρατούσε η ιδιοκτήτρια αποδείχθηκε καθοριστικό για τον έλεγχο.

Οι ελεγκτές συνέκριναν τις χειρόγραφες καταγραφές με τα ψηφιακά δεδομένα του myDATA και διαπίστωσαν ότι μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις συνολικής αξίας άνω των 90.000 ευρώ.

Για τις παραβάσεις επιβλήθηκε πρόστιμο που ξεπέρασε τις 5.000 ευρώ, ενώ η επιχείρηση σφραγίστηκε για δύο ημέρες.

Το ημερολόγιο «πρόδωσε» τον πραγματικό τζίρο

Η συγκεκριμένη υπόθεση δείχνει τη νέα τακτική που ακολουθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.

Η εικόνα μιας επιχείρησης δεν προκύπτει πλέον μόνο από τα επίσημα φορολογικά στοιχεία. Οι ελεγκτές αντιπαραβάλλουν τα δεδομένα του myDATA με στοιχεία που εντοπίζουν κατά τον επιτόπιο έλεγχο, ακόμη και με προσωπικές καταγραφές που μπορούν να αποτυπώνουν την πραγματική δραστηριότητα.

Στην περίπτωση της Άνω Μεράς, το ημερολόγιο της ιδιοκτήτριας αποτέλεσε ουσιαστικά το «κλειδί» που οδήγησε στην αποκάλυψη της διαφοράς μεταξύ δηλωμένων και πραγματικών συναλλαγών.

Διήμερο λουκέτο και σε γνωστό εστιατόριο – καφέ μπαρ

Οι έλεγχοι δεν περιορίστηκαν στο περίπτερο.

Σε δεύτερη επιχείρηση στη Μύκονο, γνωστό εστιατόριο – καφέ μπαρ, οι ελεγκτές διαπίστωσαν επίσης μη έκδοση φορολογικών στοιχείων.

Και σε αυτή την περίπτωση επιβλήθηκαν πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας για δύο ημέρες.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις δείχνουν πως τα δεδομένα μιας επιχείρησης αφήνουν ίχνη σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και μπορούν να συνδυαστούν ώστε να αποκαλυφθεί η πραγματική οικονομική της δραστηριότητα.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στα τουριστικά νησιά

Οι έλεγχοι στη Μύκονο και στους υπόλοιπους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς συνεχίζονται με αυξημένη ένταση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις περιοχές με υψηλή τουριστική κίνηση, όπου οι ελεγκτικές ομάδες της ΑΑΔΕ αξιοποιούν ταυτόχρονα myDATA, ψηφιακές συναλλαγές, επιτόπιες παρατηρήσεις και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο.

Το μήνυμα της Αρχής είναι σαφές: από ένα χειρόγραφο ημερολόγιο μέχρι τη δραστηριότητα μιας επιχείρησης δίπλα στη θάλασσα, τα δεδομένα μπορούν να αφήσουν ίχνη — και τα ίχνη να οδηγήσουν στον έλεγχο.

SEO title: Μύκονος: Η ΑΑΔΕ βρήκε 90.000 ευρώ χωρίς αποδείξεις από ημερολόγιο περιπτέρου

Meta description: Έλεγχοι της ΑΑΔΕ στη Μύκονο αποκάλυψαν πάνω από 90.000 ευρώ χωρίς αποδείξεις σε περίπτερο της Άνω Μεράς. .

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