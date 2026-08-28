Έντονες καιρικές αντιθέσεις «βλέπουν» τα Μερομήνια για τους επόμενους μήνες, με ψυχρές εισβολές και χιονοπτώσεις τον χειμώνα και παρατεταμένα κύματα ζέστης το καλοκαίρι του 2027.

Σύμφωνα με την ανάλυση του καιρικού προγνώστη Φάνη Χατζηγρίβα, ο χειμώνας 2026-2027 αναμένεται να έχει αρκετές μεταβολές, με διαστήματα έντονου κρύου και αυξημένη πιθανότητα για χιονοπτώσεις, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ημέρες γύρω από τα Χριστούγεννα και τα τέλη Ιανουαρίου.

Μερομήνια: Χιόνια κοντά στα Χριστούγεννα

Ο Δεκέμβριος εμφανίζεται ως ένας από τους πιο ενδιαφέροντες μήνες της εκτίμησης. Μετά τις πρώτες ημέρες, όπου αναμένονται βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες, νέα επιδείνωση τοποθετείται γύρω στις 21-23 Δεκεμβρίου.

Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά, με τις πιθανότητες για χιονοπτώσεις να αυξάνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας κοντά στα Χριστούγεννα.

Για τον Ιανουάριο του 2027 προβλέπεται επίσης χειμωνιάτικο σκηνικό, με νέα πτώση της θερμοκρασίας και πιθανότητα για χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Το διάστημα 23-25 Ιανουαρίου ξεχωρίζει ως ένα από τα ισχυρότερα χειμωνιάτικα επεισόδια της συγκεκριμένης εκτίμησης, ενώ νέα ψυχρή εισβολή δεν αποκλείεται προς το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, κυρίως στη βόρεια και ανατολική Ελλάδα.

Από τον χειμώνα στους καύσωνες του 2027

Η εικόνα αλλάζει αισθητά όσο πλησιάζει το καλοκαίρι. Μετά από ένα πιο άστατο ξεκίνημα τον Ιούνιο, η θερμοκρασία αναμένεται να ανεβαίνει σημαντικά, με το διάστημα 5-25 Ιουλίου 2027 να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για παρατεταμένο κύμα ζέστης και πιθανό ισχυρό καύσωνα.

Νέα έντονη θερμή περίοδος προβλέπεται και τον Αύγουστο. Συγκεκριμένα, το διάστημα 7-8 έως 18 Αυγούστου εμφανίζεται ως το δεύτερο μεγάλο κύμα ζέστης, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να εντοπίζονται κυρίως στο εσωτερικό και τα δυτικά τμήματα της χώρας.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, ο καιρός αναμένεται να αλλάξει απότομα, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και πιθανότητα για έντονα φαινόμενα.

Οι ημερομηνίες που ξεχωρίζουν

Τέσσερα χρονικά διαστήματα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην πρόγνωση των Μερομηνίων:

21-27 Δεκεμβρίου 2026: Πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένες πιθανότητες για χιονοπτώσεις κοντά στα Χριστούγεννα.

Πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένες πιθανότητες για χιονοπτώσεις κοντά στα Χριστούγεννα. 23-25 Ιανουαρίου 2027: Ισχυρή ψυχρή εισβολή και πιθανότητα για χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές περιοχές.

Ισχυρή ψυχρή εισβολή και πιθανότητα για χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές περιοχές. 5-25 Ιουλίου 2027: Παρατεταμένο θερμό διάστημα και πιθανότητα για ισχυρό καύσωνα.

Παρατεταμένο θερμό διάστημα και πιθανότητα για ισχυρό καύσωνα. 7-8 έως 18 Αυγούστου 2027: Νέο και ιδιαίτερα έντονο κύμα ζέστης, πριν από την προβλεπόμενη απότομη αλλαγή του καιρού.

Το βασικό χαρακτηριστικό που προκύπτει από τη συγκεκριμένη εκτίμηση είναι οι έντονες εναλλαγές του καιρού, από ισχυρό κρύο και χιονοπτώσεις τον χειμώνα σε παρατεταμένες περιόδους υψηλών θερμοκρασιών το καλοκαίρι.

Σημειώνεται ότι τα Μερομήνια αποτελούν παραδοσιακή μορφή μακροχρόνιας καιρικής εκτίμησης και δεν αποτελούν επιστημονική μετεωρολογική πρόγνωση. Οι επίσημες προγνώσεις για συγκεκριμένες ημέρες και φαινόμενα εκδίδονται από τις αρμόδιες μετεωρολογικές υπηρεσίες και αποκτούν αξιόπιστη λεπτομέρεια σε πολύ μικρότερους χρονικούς ορίζοντες.