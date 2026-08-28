Νέο σοκ στην τουρκική μουσική βιομηχανία προκαλεί η προφυλάκιση του Τολγκά Ακίς, ιδρυτή και μάνατζερ των Manifest, του γυναικείου συγκροτήματος που εξελίχθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ένα από τα μεγαλύτερα pop φαινόμενα της Τουρκίας.

Ο Ακίς, ο οποίος είναι επίσης ιδρυτής του πρακτορείου Hypers, είχε τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας της Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης για καταγγελίες που αφορούν «άσεμνο περιεχόμενο», χρήση ναρκωτικών ουσιών και ξέπλυμα περιουσιακών στοιχείων που φέρεται να προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα.

Μετά την κατάθεσή του στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ενώπιον δικαστή, ο οποίος αποφάσισε την προφυλάκισή του ειδικά για την κατηγορία της «διαμεσολάβησης στη δημοσίευση άσεμνου περιεχομένου». Οι υπόλοιπες καταγγελίες εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της ευρύτερης έρευνας και δεν συνιστούν τελεσίδικη διαπίστωση ενοχής.

Η εισαγγελία βάζει στο στόχαστρο ακόμη και τους ΛΟΑΤΚΙ

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το σκεπτικό που περιλαμβάνεται στο εισαγγελικό έγγραφο με το οποίο ζητήθηκε η προφυλάκιση του μάνατζερ.

Σύμφωνα με το Anadolu, η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ορισμένες αναρτήσεις και εικόνες που συνδέονται με τη δραστηριότητα των Manifest έφτασαν σε πολύ μεγάλο κοινό και ότι θα μπορούσαν, κατά την κρίση της, να «ενθαρρύνουν» ανθρώπους προς λεσβιακές, ομοφυλοφιλικές, αμφιφυλοφιλικές και τρανς συμπεριφορές ή ταυτότητες.

Στο ίδιο έγγραφο γίνεται επίκληση των «κοινών ηθικών αξιών της κοινωνίας» αλλά και του άρθρου 41 του τουρκικού Συντάγματος περί προστασίας της οικογένειας και των δικαιωμάτων του παιδιού.

Πρόκειται για τη θέση της τουρκικής εισαγγελικής Αρχής και όχι για επιστημονικά τεκμηριωμένη σύνδεση μεταξύ της παρακολούθησης μουσικού περιεχομένου και του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου.

Η πρώτη συναυλία +18 και οι «σέξι» χορευτικές κινήσεις

Οι Manifest είχαν ήδη βρεθεί στο επίκεντρο της τουρκικής Δικαιοσύνης από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2025, το συγκρότημα πραγματοποίησε στο KüçükÇiftlik Park της Κωνσταντινούπολης την πρώτη του συναυλία με ηλικιακό περιορισμό +18, παρουσία περίπου 12.000 θεατών.

Κατά τη διάρκεια του show, τα έξι μέλη εμφανίστηκαν με αποκαλυπτικά σκηνικά κοστούμια και παρουσίασαν χορογραφίες με αισθησιακές και σέξι κινήσεις, εικόνες από τις οποίες έγιναν viral στα social media.

Η συναυλία προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση στην Τουρκία, με την Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης να ανοίγει αυτεπάγγελτη έρευνα για τις κατηγορίες περί «άσεμνων πράξεων» και «επιδειξιομανίας», επικαλούμενη τις χορευτικές κινήσεις και τη σκηνική παρουσία του συγκροτήματος.

Παρότι η συναυλία ήταν +18, οι εισαγγελικές Αρχές υποστήριξαν ότι εικόνες της κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο και μπορούσαν να είναι προσβάσιμες και από ανηλίκους.

Καταδικάστηκαν τα έξι μέλη

Η υπόθεση δεν έμεινε στο επίπεδο της έρευνας.

Τον Δεκέμβριο του 2025, τα έξι μέλη των Manifest καταδικάστηκαν, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, σε 3 μήνες και 22 ημέρες φυλάκισης το καθένα, ενώ η εκτέλεση των ποινών συνοδεύτηκε από πενταετή περίοδο επιτήρησης.

Προηγουμένως είχε απαγορευτεί η έξοδός τους από τη χώρα και είχαν υποχρεωθεί να εμφανίζονται σε αστυνομικό τμήμα, ενώ εικόνες από τη συναυλία είχαν μπλοκαριστεί στο διαδίκτυο με επίκληση ακόμη και λόγων «εθνικής ασφάλειας» και «δημόσιας τάξης».

Μετά την έναρξη της υπόθεσης, αρκετές προγραμματισμένες εμφανίσεις του συγκροτήματος ακυρώθηκαν και τελικά η τουρκική περιοδεία των Manifest ανεστάλη.

Ποιες είναι οι Manifest

Οι Manifest δημιουργήθηκαν μέσα από το talent show Big5 Türkiye και αποτελείται από τις Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca και Emine Hilal Yelekçi.

Από την κυκλοφορία του πρώτου του τραγουδιού στις αρχές του 2025, το συγκρότημα γνώρισε εκρηκτική δημοτικότητα, κυρίως μεταξύ νεότερων ηλικιών, με pop κομμάτια, έντονα χορευτικά shows και αισθητική που παραπέμπει στα διεθνή girl groups.

Αυτή ακριβώς η εικόνα το έφερε, όμως, επανειλημμένα αντιμέτωπο με συντηρητικούς κύκλους και πλέον με τις τουρκικές δικαστικές Αρχές.

Από τα ναρκωτικά και το ξέπλυμα στην «ηθική»

Η νέα υπόθεση Ακίς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή ξεκίνησε με ένα πολύ ευρύτερο πλέγμα καταγγελιών.

Η ίδια η Εισαγγελία ανακοίνωσε αρχικά ότι ο μάνατζερ ερευνάται για «άσεμνο περιεχόμενο», χρήση ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Ωστόσο, όταν οδηγήθηκε στον δικαστή, η εισαγγελική πρόταση για προφυλάκιση επικεντρώθηκε στο σκέλος του «άσεμνου» περιεχομένου και στον ρόλο του ως παραγωγού και μάνατζερ του Manifest.

Η υπόθεση μετατρέπεται έτσι σε πολύ μεγαλύτερη πολιτισμική και κοινωνική σύγκρουση στην Τουρκία: από τη μία βρίσκεται ένα girl group που έχτισε την επιτυχία του πάνω σε μια δυτικού τύπου pop αισθητική και από την άλλη ένας κρατικός μηχανισμός που εξετάζει πλέον ακόμη και τη σκηνική εικόνα, τις αναρτήσεις και την πιθανή επιρροή τους στις αντιλήψεις περί φύλου, σεξουαλικότητας και «οικογενειακών αξιών».

Και στο κέντρο αυτής της σύγκρουσης βρίσκεται πλέον ο άνθρωπος που δημιούργησε το Manifest, προφυλακισμένος ενώ η έρευνα για ναρκωτικά, χρήματα και «άσεμνο» περιεχόμενο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.